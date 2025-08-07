कुबेरेश्वर धाम कांवड़ यात्रा से राजधानी की हालत खराब, भोपाल-इंदौर रोड जाम

Kubereshwar Dham Kanwar Yatra: सीहोर के कुबेरेश्वर धाम कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) का असर राजधानी में भी दिख रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर इंदौर रोड तक हर तरफ जाम ही जाम है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 6 तक पहुंचना मुश्किल है। मेट्रो स्टेशन निर्माण की वजह से प्लेटफार्म तक पहुंचना वैसे ही मुश्किल था। अब कुबेरेश्वर धाम (Kubereshwar Dham) जाने और आने वालों की भारी भीड़ के कारण यात्रियों को प्लेटफार्म तक जाने में घंटों लग रहे हैं।