भोपाल

लाड़ली बहनों के खाते में थोड़ी देर में आने वाले हैं 1500 रुपए, जिनके लिस्ट में नाम उन्हें मिलेगा तोहफा

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त से भरने वाला है लाडली बहनों का खाता, थोड़ी देर में सीएम मोहन यादव रक्षाबंधन के शगुन के साथ प्रदेश भर की लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगं 1500 रुपए, मोबाइल पर आएगा मैसेज, आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं जानें लिस्ट में नाम कैसे करें चेक...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 07, 2025

ladli behna yojana
फोटो- लाड़ली बहना योजना आधिकारिक वेबसाइट

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के एक करोड़ 26 लाख 89 हजार 823 लाड़ली बहनों को आज गुरुवार 7 अगस्त को 1250 रुपए के अतिरिक्त रक्षाबंधन शगुन (Raksha Bandhan Gift) के रूप में 250 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी लाड़ली बहना योजनाक की 27वीं किस्त (27th Installment) के रूप में इनके खातों में 1500 रुपए जमा होंगे।

राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में सीएम को रोड शो, यहीं से भेजेंगे 27वीं किस्त

सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) गुरुवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से राशि खातों में ट्रांसफर करेंगे। 28 लाख से ज्यादा बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43.90 करोड़ की सहायता राशि देंगे। इसके अलावा सीएम नरसिंहगढ़ में होने वाले तीन किमी के रोड-शो (CM Road Show) में भी शामिल होंगे।

एमपी के इस शिव मंदिर को बना दिया था जेल, मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं को यहां बनाया था बंदी
Patrika Special News
Gwalior Fort History untold story

आपके खाते में 1500 रुपए आएंग या नहीं, लिस्ट में कैसे करें नाम चेक

लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त के साथ रक्षाबंधन शगुन का पैसा आपके खाते में आएगा या नहीं, खुद चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। यहां आवेदन एवं भुगतान की स्थिति टैब पर क्लिक करना है। बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी डालें और कैप्चा कोड भरें।

मोबाइल पर आएगा OTP

इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। आपको उसे भरना होगा। अगर आप पात्र हैं और आपका नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया है तो यहां आपको अपना नाम दिख जाएगा। अगर इस लिस्ट में नाम है तो कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैसा ट्रांसफर करने के बाद ही रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने की थी तोहफे की शुरुआत

पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। ये योजना इतनी मशहूर हुई की देश के ज्यादातर राज्य इसे शुरू कर चुनावी दंगल में हाथ आजमाना चाहते हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली भाजपा की बंपर जीत का कारण इसी योजना को माना जाता है।

भाजपा की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ तब और बढ़ गया जब शिवराज सिंह ने ऐलान किया कि अब रक्षाबंधन साल में एक बार लाड़ली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि किस्त की राशि के साथ लाडली बहनों के खातों में जमा की जाएगी।

लाड़ली बहना योजना पर एक नजर


कहां से हुआ शुभारंभ

शुरुआत- 5 मार्च 2023, भोपाल से

उद्देश्य- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, परिवार में सम्मान दिलाना तथा पोषण सुधारना
पूर्व सीएम शिवराज की योजना को आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मासिक आर्थिक सहायता


शुरुआत- 1000 रुपए

2023 अक्टूबर से - 1250 रुपए

अब घोषणा- दिवाली 2025 से बढ़ेंगे 250 रुपए, 1500 रुपए होगी हर माह की किस्त, वहीं 2028 तक खाते में 3000 रुपए जमा करने का वादा

रक्षाबंधन पर का तोहफा- जुलाई 2025 की किस्त के साथ 250 रुपए का शगुन (Rakshabandhan Bonus), पिछले साल भी मिला था तोहफा, इस तोहफे की शुरुआत भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने शासनकाल में ही की थी।

लाड़ली बहना योजना की पात्र कौन?

उम्र- 21-60 साल

स्थिति- विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता

निवास- मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य

आय सीमा- सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम

परिवार में कोई आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर नहीं होना चाहिए।

परिवार के नाम पर पांच एकड़ जमीन से कम कृषि भूमि और निजी चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।

महिला का खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

कब आती है लाड़ली बहना योजना की किस्त?


लाडली बहना योजना की किस्त हर महीने की 10-15 तारीख के बीच पात्र महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है।

कुल लाभार्थी महिलाएं, कितना है सरकार का बजट

वर्तमान में 1.27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार को 22,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने पड़ते हैं।

लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन (फिलहाल बंद)

लाडली बहना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में बंद है। अगस्त 2023 के बाद से अब तक नए पंजीयन नहीं किए जा रहे हैं। पहले आवेदन MP Online, समग्र पोर्टल और ग्राम पंचायत/वार्ड कैंप के माध्यम से किए गए थे।

