एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पर बड़ा अपडेट, 7 फरवरी से शुरु होगा पंजीयन

Wheat - मध्यप्रदेश में गेहूं किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरु होगी जबकि प्रदेशभर के किसान 7 मार्च तक इसमें पंजीयन करा सकेंगे। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय में पंजीयन कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को इस बार सहज और सुगम बनाया गया है।