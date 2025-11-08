Patrika LogoSwitch to English

Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना के खाते में आएंगे 1500 रुपए, 30वीं किस्त पर देखें बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana : एमपी में 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनाओं को योजना की 30वीं किस्त का इंतजार है। इस बार से योजना के तहत 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। फिलहाल, 30वीं किस्त को लेकर संभावित तारीख सामने आई है।

Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 08, 2025

Ladli Behna Yojana

इस बार लाड़ली बहना के खाते में आएंगे 1500 रुपए (Photo Source- Patrika)

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनाओं को योजना के तहत 30वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। खास बात ये है कि, इस बार से लाड़ली बहनों को योजना के तहत 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रतिमाह राशि दी जाएगी। याद हो कि, पिछले महीने ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया था कि, नवंबर माह से लाड़ली बहनों के बैंक खातों में योजना के 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। फिलहाल, 30वीं किस्त पर नया अपडेट सामने आया है। राशि वितरण की संभावित तारीख सामने आई है।

मोहन सरकार मीहने की लगभग 12 तारीख तक लाडली बहना योजना के तहत योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। सामने आए अपडेट के अनुसार, उम्मीद जताई जा रही है कि, इस बार भी 12 नवंबर को लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त जारी की जा सकती है। सीएम मोहन सिंगल क्लिक में प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे।

नर्मदापुरम से जारी होगी राशि!

मिली जानकारी के अनुसार, एक अपडेट ये भी सामने आया है कि, इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से लाड़ली बहनाओं के बैंक खातों में योजना के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। 12 नवंबर को ये राशि जारी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम पैसे जारी कर सकते हैं।

श्योपुर से जारी हुई थी 29वीं किस्त

आपको बता दें कि, इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को श्योपुर जिले में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम से जारी की थी और 1.26 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रूपए राशि की दर से अकाउंट में 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे।

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

