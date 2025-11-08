Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना के खाते में आएंगे 1500 रुपए, 30वीं किस्त पर देखें बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana : मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनाओं को योजना के तहत 30वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। खास बात ये है कि, इस बार से लाड़ली बहनों को योजना के तहत 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रतिमाह राशि दी जाएगी। याद हो कि, पिछले महीने ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया था कि, नवंबर माह से लाड़ली बहनों के बैंक खातों में योजना के 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। फिलहाल, 30वीं किस्त पर नया अपडेट सामने आया है। राशि वितरण की संभावित तारीख सामने आई है।