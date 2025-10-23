1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को मिला बड़ा तोहफा, हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भाईदूज के मौके पर प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। उन्होंने बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि 1.26 करोड़ बहनों का भाई होना मामूली बात नहीं है। आपका आशीर्वाद जीवनभर बना रहे। अब से हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे।
सीएम डॉ मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में स्थित सीएम हाउस से कहा कि बहनों को जगदंबा, लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उस परिवार पर कोई आंच आ जाए तो वह चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मंच पर दिख रही संख्या 2029 में और बढ़ेगी। कांग्रेस ने बहनों के लिए ऐसी योजना शुरू नहीं की, यह दुर्भाग्य है। जो ऐसा करते हैं कि इस राशि से लाड़ली बहनें शराब पीती हैं, उन्हें लकवा मार जाए, वे डूब मरें।
बता दें कि लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 सौ रुपए ट्रांसफर करने पर करीब 318 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। पात्रता रखने वाली बहनों के खाते में नवंबर महीने से एक साथ 1500 सौ रुपए आएंगे।
