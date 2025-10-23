1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को मिला बड़ा तोहफा, हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपए

सीएम डॉ मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में स्थित सीएम हाउस से कहा कि बहनों को जगदंबा, लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उस परिवार पर कोई आंच आ जाए तो वह चट्‌टान की तरह खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि मंच पर दिख रही संख्या 2029 में और बढ़ेगी। कांग्रेस ने बहनों के लिए ऐसी योजना शुरू नहीं की, यह दुर्भाग्य है। जो ऐसा करते हैं कि इस राशि से लाड़ली बहनें शराब पीती हैं, उन्हें लकवा मार जाए, वे डूब मरें।