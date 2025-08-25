Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

लाड़ली बहना योजना पर बड़ा अपडेट, 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana Big Update: एमपी की 3 लाख से ज्यादा लाड़ली बहनों को तगड़ा झटका, नहीं मिल सकेगा बढ़ी हुई राशि 1500 रुपए का लाभ... जानें क्या है वजह...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 25, 2025

Ladli Behna Yojana update
Ladli Behna Yojana update (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Ladli Behna Yojana Big Update: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी और लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में खुलासा हुआ है कि एमपी की 10 हजार से ज्यादा लाड़ली बहनों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद साफ हो गया है कि इन महिलाओं को अगले महीने यानी सितंबर महीने में आने वाली 28वीं किस्त से 1250 रुपए का लाभ नहीं मिलेगा।

बता दें कि लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू हुए दो साल और कुछ महीने का समय ही हुआ है, लेकिन इन दो साल चंद महीनों में अब तक कुल 3.92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा चुके हैं। यानी दिवाली की भाईदूज से मिलने वाली बढ़ी हुई राशि के 1500 रुपए के लाभ से भी ये वंचित हो गई हैं।

लाड़ली बहना योजना से क्यों काटे जा रहे नाम

-सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग वजहों से लाखों बहनों को योजना से बाहर किया गया है।

-इनमें बड़ा कारण पात्र महिलाओं का 60 वर्ष से अधिक आयु का होना है। इस बड़े कारण से इस महीने- 10,963 महिलाएं योजना के लाभ के लिए अपात्र घोषित की गई हैं। इन्हें अगस्त के बाद लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं मिलेगी।

-अपात्र पाई गई महिलाओं की संख्या 690 है।

-इनमें लाभ का परित्याग करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी संख्या 890 है।

-इनमें से 646 लाभार्थी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

-कुछ कारणों से समग्र पोर्टल से हटाई गई महिलाओं की संख्या 426 है।

-आधार से समग्र डि-लिंक महिलाओं की संख्या 505 है।

-यानी दो ही चंद महीनों में ही 3,92,912 महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

यदि आप एमपीकी रहने वाली हैं, योजना से जुड़ी हैं या आवेदन करने का विचार कर रही हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका नाम भी इस योजना से कभी भी काटा जा सकता है। लेकिन कब कटेगा नाम…

-जब आप 60 वर्ष से अधिक आयु की हो गई हों।

-अविवाहित महिलाओं ने भी यदि अपना नाम योजना से जुड़वा लिया है, या वह जुड़ने के बारे में सोच रही हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये योजना केवल विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को ही दिया जा रहा है।

-ऐसी महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है।

-ऐसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य पूर्व सांसद/विधायक रह चुका हो।

-ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी सेवा या पद पर हो, उन्हें इस योजना का पात्र नहीं माना गया है।

सूची से हट जाए नाम तो क्या करें?

-नजदीकी CSC सेंटर या पंचायत कार्यालय से जानकारी लें।

-60 साल से कम उम्र होने के बावजूद नाम कटने पर आपत्ति दर्ज कराएं।

-सुनिश्चित करें कि आपका आधार और समग्र पोर्टल सही तरीके से लिंक हो।

-विभागीय हेल्पलाइन पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराएं।

समग्र पोर्टल से जुड़ी बड़ी समस्या

डाटा में यह भी सामने आया है कि कई महिलाएं 'आधार से समग्र डि-लिंक होने के कारण सूची से बाहर हो रही हैं। यदि आधार और समग्र ID का कनेक्शन टूट जाता है तो सिस्टम लाभार्थी की पहचान सत्यापित नहीं कर पाता। ऐसे में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) अटक जाता है और महिला को अपात्र मान लिया जाता है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाड़ली बहना योजना पर बड़ा अपडेट, 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500 रुपए

