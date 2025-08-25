बड़ी पहल, एमपी के अफसरों की पत्नियां मैदान में, कुपोषण से ‘लड़ेंगी जंग’

MP News: जिले के आदिवासी बाहुल्य आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज अतिकुपोषित बच्चों (malnutrition in mp) की देखभाल अब अफसरों की पत्नियां करेंगी। रविवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों और उनकी पत्नियों की बैठक लेकर इस अनोखी पहल की शुरुआत की। जिले की 1010 आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 400 अतिकुपोषित बच्चे हैं। पहले इन केंद्रों को अधिकारियों को गोद दिया गया था, लेकिन विभागीय कामकाज के दबाव में वे निरंतर निगरानी नहीं कर पाते थे। अब उनकी पत्नियां सप्ताह में एक दिन केंद्र जाकर बच्चों का हालचाल लेंगी और पोषण आहार की गुणवत्ता पर भी नजर रखेंगी।