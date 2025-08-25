जेपी नड्डा का रोड शो आज, थोड़ी देर में आयुष्मान कार्डधारकों को देंगे खुशी की सौगात

प्रदेश में चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन महाकोशल का सियासी पारा गरमाने लगा है। शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सौगातों की झड़ी लगाई। अब सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का शो होने जा रहा है। विभागीय गतिविधियों के इतर वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा नेताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय में वे चार संभाग जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर के प्रभारियों से राजनीतिक माहौल का फीडबैक लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवार, दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे।