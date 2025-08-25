जेपी नड्डा का रोड शो आज, थोड़ी देर में आयुष्मान कार्डधारकों को देंगे खुशी की सौगात

JP Nadda Road Show in MP: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाली पहल का शुभारंभ करेंगे। अध्यक्षता सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे। सखी चैटबॉट (Sakhi Chatbot), आयुष्मान कार्डधारकों (Ayushman Cardholders)की सुविधा के लिए स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ होगा। श्योपुर और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा। धार, बैतूल, पन्ना, कटनी जिलों में पीपीपी पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुबंध होंगे।
प्रदेश में चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन महाकोशल का सियासी पारा गरमाने लगा है। शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सौगातों की झड़ी लगाई। अब सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का शो होने जा रहा है। विभागीय गतिविधियों के इतर वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा नेताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय में वे चार संभाग जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर के प्रभारियों से राजनीतिक माहौल का फीडबैक लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवार, दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे।
अधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज 25 अगस्त सोमवार की सुबह 11 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भाजपा (MP BJP) ने यहां से पार्टी कार्यालय रानीताल तक रोड शो निकालने की तैयारी की है। इसी सिलसिले में रविवार 24 अगस्त को पार्टी कार्यालय में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में बैठक भी हुई। सभी ने संगठन के मुखिया के स्वागत की रूपरेखा बनाई।