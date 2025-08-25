Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

जेपी नड्डा का रोड शो आज, थोड़ी देर में आयुष्मान कार्डधारकों को देंगे खुशी की सौगात

JP Nadda Road Show in MP: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर आ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा(JP Nadda), आयुष्मान कार्डधारकों को देंगे सखी चैटबोट की सौगात, श्योपुर और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का करेगे लोकार्पण...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 25, 2025

Jp Nadda Road Show in MOP today in Shortly
थोड़ी देर में एमपी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का रोड शो, आयुष्मान कार्डधारकों को देंगे सौगात.(फोटो-सोशल मीडिया)

JP Nadda Road Show in MP: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाली पहल का शुभारंभ करेंगे। अध्यक्षता सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे। सखी चैटबॉट (Sakhi Chatbot), आयुष्मान कार्डधारकों (Ayushman Cardholders)की सुविधा के लिए स्मार्ट चैटबॉट का शुभारंभ होगा। श्योपुर और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होगा। धार, बैतूल, पन्ना, कटनी जिलों में पीपीपी पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुबंध होंगे।

चुनाव अभी दूर, महाकोशल का सियासी पारा गरमाया

प्रदेश में चुनाव अभी भले ही दूर हैं, लेकिन महाकोशल का सियासी पारा गरमाने लगा है। शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सौगातों की झड़ी लगाई। अब सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का शो होने जा रहा है। विभागीय गतिविधियों के इतर वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा नेताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय में वे चार संभाग जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर के प्रभारियों से राजनीतिक माहौल का फीडबैक लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवार, दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे।

ये भी पढ़ें

चौंकाने वाला खुलासा, टाइगर स्टेट एमपी में 8 महीने में 40 बाघ-बाघिन और शावकों की मौत
भोपाल
Tiger Death in MP Shocking facts

रोड शो करते पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे

अधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज 25 अगस्त सोमवार की सुबह 11 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भाजपा (MP BJP) ने यहां से पार्टी कार्यालय रानीताल तक रोड शो निकालने की तैयारी की है। इसी सिलसिले में रविवार 24 अगस्त को पार्टी कार्यालय में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में बैठक भी हुई। सभी ने संगठन के मुखिया के स्वागत की रूपरेखा बनाई।

ये भी पढ़ें

सावधान! अगले 4 दिन बारिश मचाएगी कहर, 22 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट
भोपाल
heavy rain alert 22 districts 25 august mp weather update monsoon news

Published on:

25 Aug 2025 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / जेपी नड्डा का रोड शो आज, थोड़ी देर में आयुष्मान कार्डधारकों को देंगे खुशी की सौगात

