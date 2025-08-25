सावधान! अगले 4 दिन बारिश मचाएगी कहर, 22 जिलों में भारी बरसात अलर्ट

mp weather update:मध्य प्रदेश में मानसून (monsoon news) पूरे शबाब पर आ रहा है. इस समय प्रदेश में एक साथ तीन मौसमी सिस्टम प्रभावित हो रहे हैं। नतीजा यह है कि राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले चार दिनों तक यानी अगस्त के अंत तक मौसम ऐसा ही रहेगा और हालात सामान्य से ज्यादा खराब हो सकते हैं। 16 जून को मानसून ने एमपी में दस्तक दी थी। तब से अब तक प्रदेश में 35.1 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। सामान्य बारिश 28.3 इंच होनी चाहिए थी। यानी तय औसत से 6.8 इंच ज्यादा पानी गिर चुका है।