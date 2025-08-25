Patrika LogoSwitch to English

सावधान! अगले 4 दिन बारिश मचाएगी कहर, 22 जिलों में भारी बरसात अलर्ट

mp weather update: मानसून ने एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश के साथ बाढ़ का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 25, 2025

mp weather update:मध्य प्रदेश में मानसून (monsoon news) पूरे शबाब पर आ रहा है. इस समय प्रदेश में एक साथ तीन मौसमी सिस्टम प्रभावित हो रहे हैं। नतीजा यह है कि राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले चार दिनों तक यानी अगस्त के अंत तक मौसम ऐसा ही रहेगा और हालात सामान्य से ज्यादा खराब हो सकते हैं। 16 जून को मानसून ने एमपी में दस्तक दी थी। तब से अब तक प्रदेश में 35.1 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। सामान्य बारिश 28.3 इंच होनी चाहिए थी। यानी तय औसत से 6.8 इंच ज्यादा पानी गिर चुका है।

सोमवार को 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीँ, इंदौर और भोपाल के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। (heavy rain alert)

26 और 27 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का खतरा

26 अगस्त- श्योपुर, मुरैना, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला, और बालाघाट।

27 अगस्त- खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। (heavy rain alert)

5 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी

मौसम विभाग (mp weather) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों मे मध्यम स्तर का फ्लैश फ्लड बन सकता है। निचले इलाकों में जलभराव से हालत और बिगड़ सकते हैं।

25 Aug 2025 08:40 am

