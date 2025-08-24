MP से महाराष्ट्र तक की दूरी होगी आधी, 2500 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क

सांसद बंटी साहू (MP Bunty Sahu) ने कुछ दिन पूर्व ही मानसून सत्र के दौरान दिल्ली प्रवास में रहते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उन्होंने सिवनी से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सावनेर तक फोरलेन सड़क निर्माण की संभावनाओं को बताते हुए टू-लेन सड़क को फोरलेन में तब्दील करने की मांग की थी। मंत्री गडकरी ने सांसद साहू की मांग को गंभीरता से लिया और छिंदवाड़ा-सावनेर फोरलेन सड़क की घोषणा भी कर दी। सिवनी, छिंदवाड़ा से सावनेर तक फोरलेन सड़क की बड़ी सौगात मिलने पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कार्यालय में मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर महापौर विक्रम अहके सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।