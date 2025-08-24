Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

MP से महाराष्ट्र तक की दूरी होगी आधी, 2500 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क

fourlane road construction: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। 2500 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण, अगले छह माह निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Aug 24, 2025

Seoni-Chhindwara-Saoner fourlane road construction Nitin Gadkari announced mp news
Seoni-Chhindwara-Saoner fourlane road construction Nitin Gadkari announced (फोटो-सोशल मीडिया)

fourlane road construction: सिवनी, छिंदवाड़ा होते हुए सावनेर तक फोरलेन सड़क बनेगी। जबलपुर में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 150 किलोमीटर फोरलेन सड़क की घोषणा कर दी।इस फोरलेन सड़क का निर्माण अगले 6 माह में प्रारभ हो जाएगा। फोरलेन सड़क की घोषणा होने के बाद सांसद कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। (MP News)

छिंदवाड़ा के सांसद ने रखी थी मांग

सांसद बंटी साहू (MP Bunty Sahu) ने कुछ दिन पूर्व ही मानसून सत्र के दौरान दिल्ली प्रवास में रहते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उन्होंने सिवनी से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सावनेर तक फोरलेन सड़क निर्माण की संभावनाओं को बताते हुए टू-लेन सड़क को फोरलेन में तब्दील करने की मांग की थी। मंत्री गडकरी ने सांसद साहू की मांग को गंभीरता से लिया और छिंदवाड़ा-सावनेर फोरलेन सड़क की घोषणा भी कर दी। सिवनी, छिंदवाड़ा से सावनेर तक फोरलेन सड़क की बड़ी सौगात मिलने पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कार्यालय में मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर महापौर विक्रम अहके सहित अन्य नेता उपस्थित रहे।

2 घंटे में तय होगा सफर, छिंदवाड़ा का होगा विकास

जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि जहां छिंदवाड़ा से नागपुर का सफर 2 घंटे में तय हो सकेगा और दुर्घटनाएं भी कम होगी। फोरलेन बन जाने से छिंदवाड़ा और सौंसर में नए उ‌द्योग खुलने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। जिससे दोनों जिलों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा जिला महानगरों की तर्ज पर विकसित हो रहा है।

सिवनी से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सावनेर तक फोरलेन सड़क का निर्माण हो जाने से जहां जिले के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी वहीं छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा के विकास को गति भी मिलेगी। अभी छिंदवाड़ा से नागपुर तक जाने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है जो कि फोरलेन बन जाने से यह घटकर 2 घंटे रह जाएगा।

Published on:

24 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / MP से महाराष्ट्र तक की दूरी होगी आधी, 2500 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क

