एमपी में पूर्व मंत्री का बेटा बना यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, कमलनाथ के करीबी को मिली कमान

एमपी यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें यश घनघोरिया ने जीत हासिल की। उन्हें सबसे ज्यादा 313730 वोट प्राप्त हुए। यश के निकटतम प्रतिद्वंद्वी भोपाल के अभिषेक परमार रहे जिन्हें 238780 वोट मिले। इधर यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव पर धीरज सिंह परिहार चुने गए हैं। इस पद के लिए हुए चुनाव में उन्हें सर्वाधिक 17 हजार वोट प्राप्त हुए।