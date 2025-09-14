लेट ITR भरने से होंगे 5 नुकसान, लग सकता 5 हजार जुर्माना

ITR Filing Date: गैर-ऑडिट आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है, लेकिन विभाग के पोर्टल पर जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 1 प्रतिशत ट्रस्ट और सोसायटियों ने ही रिटर्न भरे हैं। दूसरे करदाताओं की स्थिति भी ठीक नहीं। मध्यप्रदेश में 17 लाख 69 हजार 183 रिटर्न दाखिल हो सके हैं। जबकि 2024 में इस समय तक 30 लाख से अधिक रिटर्न फाइल हो चुके थे। इस बीच कई बड़े संस्थान व कर सलाहकार समूह ने रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने की मांग भी की है।