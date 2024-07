Lok Path App: एक क्लिक पर डाउनलोड करें Lok Path App, यहां जानें शिकायत करने का पूरा प्रोसेस

How to download Lok Path App: एमपी सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया नया एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, आपके इलाके में भी हैं सड़कें खराब तो जरूर पढ़ें ये खबर, क्यों कि यहां हम आपको बता रहे हैं एंड्रॉयड फोन पर Lok Path App Download करने के साथ ही खराब सड़क पर फोटो भेजने का आसान तरीका

भोपाल•Jul 02, 2024 / 03:09 pm• Sanjana Kumar

How to Download Lok Path App in Mobile: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सड़कों में होने वाले गड्‌ढों या खराब सड़कों को सुधारने के लिए नई और अनूठी पहल की है। सीएम मोहन यादव ने 2 जुलाई को Lok Path App लॉन्च किया है। आप भी अपने मोबाइल पर इसे आसानी से डाउनलोड कर इसका यूज कर सकते हैं।

कैसे करें डाउनलोड How to Download Lok Path App इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको PWD की आधिकारिक Website- http://mppwd.gov.in पर जाना होगा। 2. Website Open hote hi विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। यहां ब्लिंक कर रहा New Word देखिए। इसके साथ लिखा है लोक पथ एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। इस पर क्लिक करिए। 2. 3. क्लिक करते ही आपको Option मिलेगा Are You Sure? यहां Ok Butoon पर क्लिक कीजिए। 4. Ok Button पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ये पेज Open होगा। यहां आप Lok_path.apk(26M) के नीचे दिखाए दे रहे Download Anyway पर क्लिक कीजिए 4. 5.इसके बाद अपने एंड्रायड फोन में फाइल फॉल्डर में Downloads पर क्लिक करते ही आपको Lok path App नजर आएगा। 6. इस पर क्लिक करते ही ये आपको इंस्टॉल करने का आप्शन देगा। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही ऐप आपके मोबाइल पर एक्टिव हो जाएगा 7. यहां आप pothole की शिकायत करने के लिए सिटीजन ऑप्शन पर क्लिक करें। 8. अब आप यहां अपना मोबाइल नंबर टाइप करें और आपके नंबर पर आने वाले OTP कंफर्म करें। 9. इसके बाद आप सड़क के फोटो के साथ पूछे गए एड्रेस को टाइप करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 7.8.9. इसके बाद आप सड़क के फोटो के साथ पूछे गए एड्रेस को टाइप करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

10.आपके एक मैसेज पर PWD तुरंत एक्शन मोड में आ जाएगा और आपकी सड़क की मरम्मत भी करेगा। पढ़ना जारी रखे

