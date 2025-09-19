हाउसिंग बोर्ड मकान खरीदने के लिए लॉटरी सिस्टम खत्म, जानें कैसे ले सकेंगे प्रॉपर्टी

MP Housing Board: मप्र हाउसिंग बोर्ड ने अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए व्यावसायिक रुख अपनाया है। बोर्ड अब अपने प्लॉट, मकान, दुकान आदि संपत्तियां लॉटरी के जरिए नहीं, ई-नीलामी से बेचेगा। इनकी कीमत भी पहले तय नहीं होगी। नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके लिए ई-नीलामी की व्यवस्था होगी। इसमें ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। फिलहाल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की प्राइम लोकेशन पर स्थित प्रॉपर्टी के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। बाद में अन्य संपत्तियों पर भी लागू होगा।