सावधान! मानसून दिखा रहा तेवर, एमपी के 19 जिलों में भारी, 3 में अतिभारि बारिश की चेतावनी

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई का समय है, लेकिन मानसून का असर अब भी बना हुआ है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में जहां भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, वहीं, कहीं बाढ़ के हालात बने हुए हैं। स्थिति ये है कि कई जिलों में लोगों का जीना दुभर हो गया है। सितंबर में मानसून की वापसी का समय है लेकिन पिछले 24 घंटे से प्रदेश के कई जिलों में जमकर पानी बरस रहा है। मौसम विभाग का कहना है इन जिलों में फिलहाल मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। राहत के आसार नहीं हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक आज गुरुवार को भी एमपी के कई जिलों में बादलों का डेरा जम गया है। उमस से परेशान लोगों को थोड़ी देर में राहत मिल जाएगी, क्योंकि यहां भी बारिश का तांडव शुरू होने वाला है। वहीं कई जिलों में धूप-छांव का खेल जारी है, तो कहीं बूंदाबांदी और उमस से लोग बेहाल हैं। राजधानी भोपाल में भी गुरुवार को जहां सुबह कोहरा छाया रहा, तो 10 बजे तक धूप नहीं निकली और मौसम में उमस भी बढ़ना शुरू हो गई। जबकि अल सुबह तक बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर समेत एमपी के 19 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश (Heavy Rain) के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं रविवार को भी बारिश जारी रहेगी। जबकि सोमवार से बुधवार तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।
बता दें कि गुरुवार की सुबह एमपी के कई जिलों में हल्की-बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून ट्रफ बनी हुई है। इस कारण कई जगह भारी से तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बुरहानपुर, खरगौन और बड़वानी जिला शामिल है। इन जिलों में अब तक तबसे ज्यादा बारिश बुरहानपुर के खकनार में 160 एमएम दर्ज की गई है। जबकि नेपानगर में 97.5 एमएम, पांढुर्णा में 90.3 एमएम और रौन में 86 एमएम बारिश हुई है।
बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में एपी के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में बादल जमकर बरसे (Heavy Rain) हैं। भिंड, बैतूल, खंडवा जिलों समेत, जबलपुर, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम संभाग के ज्यादातर जिले बारिश से बेहाल हैंष इन जिलों में 21 सितंबर तक बारिश से राहत नहीं मिलने वालीष।
मौसम विभाग (IMD) ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल समेत 25 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ पानी गिरने की संभावना है।
वहीं मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, जबलपुर, बालाघाट, पन्ना, सागर समेत अन्य जिले शामिल हैं.
-शुक्रवार और शनिवार को सबसे ज्यादा अलर्ट: इन दो दिनों में मूसलाधार बारिश (Heavy Rainfall in Indore) के आसार हैं।
-बिजली गिरने और आंधी की संभावना: खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील।
-जलभराव का खतरा: निचले इलाकों में पानी भरने और यातायात बाधित होने की आशंका।
-किसानों के लिए चेतावनी: खेतों में पानी न जमा होने दें, खासकर सोयाबीन और मक्का की फसलों को नुकसान हो सकता है।
इंदौरनगर निगम ने पहले ही अपनी टीमों को ड्रेनेज लाइन और निचले इलाकों में तैनात कर दिया है। पिछले वर्षों में बारिश के दौरान जिन कॉलोनियों में जलभराव की समस्या रही है, वहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है कि भारी बारिश के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित मार्ग का ही इस्तेमाल करें।
बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं, एयरपोर्ट प्रशासन ने भी विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ के दौरान देरी की संभावना जताई है।
गुरुवार- 18 सितंबर: हल्की बारिश और बादल, तापमान 32°C।
शुक्रवार-19 सितंबर: भारी बारिश, 30°C तक गिर सकता है तापमान।
शनिवार-20 सितंबर: मूसलाधार बारिश और आंधी की संभावना।
रविवार-21 सितंबर: बादल और रुक-रुक कर बारिश।
सोमवार से बुधवार-22 से 24 सितंबर: हल्की से मध्यम वर्षा, रात के तापमान में गिरावट।
इंदौर में मौसम विभाग का यह सात दिन का पूर्वानुमान बताता है कि आने वाला सप्ताह बारिश के नाम रहेगा। जहां किसानों के लिए यह मौसम चुनौती लेकर आया है, वहीं आम नागरिकों को भी यातायात अवरोध, जलभराव और आंधी-बारिश से जूझना पड़ सकता है। प्रशासन और नागरिक अगर सतर्क रहें, तो बारिश के मौसम में मजा आ जाएगा और नुकसान से बचा जा सकता है।