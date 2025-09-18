सावधान! मानसून दिखा रहा तेवर, एमपी के 19 जिलों में भारी, 3 में अतिभारि बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक आज गुरुवार को भी एमपी के कई जिलों में बादलों का डेरा जम गया है। उमस से परेशान लोगों को थोड़ी देर में राहत मिल जाएगी, क्योंकि यहां भी बारिश का तांडव शुरू होने वाला है। वहीं कई जिलों में धूप-छांव का खेल जारी है, तो कहीं बूंदाबांदी और उमस से लोग बेहाल हैं। राजधानी भोपाल में भी गुरुवार को जहां सुबह कोहरा छाया रहा, तो 10 बजे तक धूप नहीं निकली और मौसम में उमस भी बढ़ना शुरू हो गई। जबकि अल सुबह तक बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर समेत एमपी के 19 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश (Heavy Rain) के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं रविवार को भी बारिश जारी रहेगी। जबकि सोमवार से बुधवार तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है।