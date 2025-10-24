एमपी में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, एलपीजी वितरक कर रहे हड़ताल

LPG distributor strike in MP will increase difficulties for gas cylinders- demo pic
LPG distributor strike in MP- मध्यप्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रहीं हैं। एलपीजी वितरकों द्वारा हड़ताल की राह पर चलने से ये दिक्कत आ रही है। होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इससे नाराज वितरकों ने तीन चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है जिसके अंतर्गत वे आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर एलपीजी वितरकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रही है जिससे आमजनों को सिलेंडर के लिए परेशाना होना पड़ सकता है।
एक सूत्रीय मांग को लेकर एलपीजी वितरकों ने 24 अक्टूबर से आंदोलन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने बताया कि वितरक आंदोलन के लिए इसलिए विवश हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा महंगाई के अनुपात में ली जा रही होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इस कारण वितरक सेवा देने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
एसोसिएशन ने भारत सरकार से तुरंत उनकी मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। एलपीजी वितरकों के चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत पहले वितरक और उनके कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इसके बाद जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सबसे अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे।
एसोसिएशन पदाधिकारिों ने बताया कि कार्यक्रम का पहला चरण 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। वितरक और उनके कर्मचारी अब काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। कलेक्टर के माध्यम से सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेंगे। द्वितीय चरण में 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 6 नवंबर को नो मनी नो इंडेंट से विरोध करेंगे। वितरक के सेवा शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार में वृद्धि नहीं की गई, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे।
