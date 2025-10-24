Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, एलपीजी वितरक कर रहे हड़ताल

LPG distributor strike in MP- मध्यप्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रहीं हैं। एलपीजी वितरकों द्वारा हड़ताल की राह पर चलने से ये दिक्कत आ रही है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 24, 2025

LPG distributor strike in MP will increase difficulties for gas cylinders

LPG distributor strike in MP will increase difficulties for gas cylinders- demo pic

LPG distributor strike in MP- मध्यप्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रहीं हैं। एलपीजी वितरकों द्वारा हड़ताल की राह पर चलने से ये दिक्कत आ रही है। होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इससे नाराज वितरकों ने तीन चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है जिसके अंतर्गत वे आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर एलपीजी वितरकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रही है जिससे आमजनों को सिलेंडर के लिए परेशाना होना पड़ सकता है।

एक सूत्रीय मांग को लेकर एलपीजी वितरकों ने 24 अक्टूबर से आंदोलन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने बताया कि वितरक आंदोलन के लिए इसलिए विवश हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा महंगाई के अनुपात में ली जा रही होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इस कारण वितरक सेवा देने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

एसोसिएशन ने भारत सरकार से तुरंत उनकी मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। एलपीजी वितरकों के चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत पहले वितरक और उनके कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इसके बाद जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सबसे अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे।

6 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल

एसोसिएशन पदाधिकारिों ने बताया कि कार्यक्रम का पहला चरण 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। वितरक और उनके कर्मचारी अब काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। कलेक्टर के माध्यम से सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपेंगे। द्वितीय चरण में 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 6 नवंबर को नो मनी नो इंडेंट से विरोध करेंगे। वितरक के सेवा शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार में वृद्धि नहीं की गई, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 12:47 pm

Published on:

24 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, एलपीजी वितरक कर रहे हड़ताल

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आत्मघाती हमलों की साजिश नाकाम, एमपी से भी आतंकी गिरफ्तार

mp
भोपाल

हर स्टूडेंट को मिलेगी 12 नंबर की ID, स्कूल से कॉलेज तक इसी से होगी पहचान

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी में इन दो कोर्सों के लिए स्टूडेंट बेकरार, हजारों ने करा लिया रजिस्ट्रेशन

Thousands of students registered for B.Pharma and D.Pharma courses
भोपाल

जिला प्रशासन हुआ ‘Online’, अब अधिकारियों-कर्मचारियों की होगी ट्रेनिंग

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

72 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू पश्चिमी विक्षोभ’, ठंड गायब, फिर से होगी बारिश

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.