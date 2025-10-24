एमपी में गैस सिलेंडर के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, एलपीजी वितरक कर रहे हड़ताल

LPG distributor strike in MP- मध्यप्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों की मुश्किलें बढ़ रहीं हैं। एलपीजी वितरकों द्वारा हड़ताल की राह पर चलने से ये दिक्कत आ रही है। होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है। इससे नाराज वितरकों ने तीन चरणों में आंदोलन की चेतावनी दी है जिसके अंतर्गत वे आज काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मांगे नहीं मानी जाने पर एलपीजी वितरकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रही है जिससे आमजनों को सिलेंडर के लिए परेशाना होना पड़ सकता है।