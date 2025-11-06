Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी समेत देशभर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल, आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी

LPG Distributors Strike : एलपीजी गैस वितरकों ने आज से भोपाल समेत देशभर में हड़ताल शुरु कर दी है। इससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और शुक्रवार से सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रह सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 06, 2025

LPG Distributors Strike

आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी (Photo Source- Patrika)

LPG Distributors Strike : मध्य प्रदेश समेत देशभर में एलपीजी गैस वितरकों ने आज से बड़े पैमाने पर हड़ताल शुरू कर दी है। सेवा शुल्क को 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने की मांग को लेकर करीब 26 हजार वितरक आंदोलन पर उतर आए हैं। हड़ताल के दौरा न तो गैस कंपनियों से सिलेंडरों की खरीद की जाएगी, न ही उपभोक्ताओं तक डिलीवरी दी जाएगी। इससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और शुक्रवार से सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहने की काफी संभावना है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि, केंद्र सरकार को सेवा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन अबतक सरकार इसपर कोई फैसला नहीं ले सकी है। इसी वजह से भोपाल समेत देशभर के वितरक हड़ताल पर गए हैं। मध्य प्रदेश में ये आंदोलन 3 चरणों में चल रहा था। पहले चरण में काली पट्टी बांधकर काम किया। फिर, दूसरे चरण में विरोध प्रदर्शन किया और अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

भोपाल में गैस एजेंसियां बंद

डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल के चलते आज से राजधानी भोपाल की तमाम गैस एजेंसियां बंद रहेंगी। यहां सुबह से ही उपभोक्ता सिलेंडर लेने आ रहे हैं, बावजूद इसके एजेंसी बंद होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

…जारी रहेगी हड़ताल

मामले को लेकर वितरक संघ के एक पदाधिकारियों ने बताया कि, पिछले कई सालों से सेवा शुल्क बढ़ाया नहीं गया है, जबकि खर्चे दोगुने हो चुके हैं। अब मजबूर होकर हमने फैसला किया है कि, जबतक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तबतक हड़ताल जारी रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 10:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी समेत देशभर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल, आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब ‘QR कोड Highway’, स्कैन करते ही मिलेेंगे इंजीनियर-ठेकेदार और हेल्पलाइन नंबर, कर सकेंगे शिकायत

MP News QR Code on Highways in MP scan to know more information
भोपाल

1000km दूर दुल्हन बनकर प्रेमी के घर पहुंची युवती, बारात से पहले ऐसा हंगामा कि बुलानी पड़ी पुलिस

MP News
भोपाल

AIIMS की चेतावनी: उबला ही दूध पीए, नहीं तो हो सकती है ‘ब्रूसेला बीमारी’

AIIMS Bhopal
भोपाल

एमपी में 6 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई, 2 वेतन वृद्धियां रोकीं, दिया नोटिस

Two pay hikes of 3 officers in MP withheld
भोपाल

भोपाल में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, वरना कटेगा चालान

bhopal helmet
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.