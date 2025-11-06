एमपी समेत देशभर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल, आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी

LPG Distributors Strike : मध्य प्रदेश समेत देशभर में एलपीजी गैस वितरकों ने आज से बड़े पैमाने पर हड़ताल शुरू कर दी है। सेवा शुल्क को 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने की मांग को लेकर करीब 26 हजार वितरक आंदोलन पर उतर आए हैं। हड़ताल के दौरा न तो गैस कंपनियों से सिलेंडरों की खरीद की जाएगी, न ही उपभोक्ताओं तक डिलीवरी दी जाएगी। इससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और शुक्रवार से सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहने की काफी संभावना है।