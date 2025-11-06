एमपी समेत देशभर में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल, आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी

आज से ठप रहेगी सिलेंडर डिलीवरी (Photo Source- Patrika)
LPG Distributors Strike : मध्य प्रदेश समेत देशभर में एलपीजी गैस वितरकों ने आज से बड़े पैमाने पर हड़ताल शुरू कर दी है। सेवा शुल्क को 35 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने की मांग को लेकर करीब 26 हजार वितरक आंदोलन पर उतर आए हैं। हड़ताल के दौरा न तो गैस कंपनियों से सिलेंडरों की खरीद की जाएगी, न ही उपभोक्ताओं तक डिलीवरी दी जाएगी। इससे आम जनता की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा और शुक्रवार से सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित रहने की काफी संभावना है।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि, केंद्र सरकार को सेवा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन अबतक सरकार इसपर कोई फैसला नहीं ले सकी है। इसी वजह से भोपाल समेत देशभर के वितरक हड़ताल पर गए हैं। मध्य प्रदेश में ये आंदोलन 3 चरणों में चल रहा था। पहले चरण में काली पट्टी बांधकर काम किया। फिर, दूसरे चरण में विरोध प्रदर्शन किया और अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल के चलते आज से राजधानी भोपाल की तमाम गैस एजेंसियां बंद रहेंगी। यहां सुबह से ही उपभोक्ता सिलेंडर लेने आ रहे हैं, बावजूद इसके एजेंसी बंद होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
मामले को लेकर वितरक संघ के एक पदाधिकारियों ने बताया कि, पिछले कई सालों से सेवा शुल्क बढ़ाया नहीं गया है, जबकि खर्चे दोगुने हो चुके हैं। अब मजबूर होकर हमने फैसला किया है कि, जबतक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तबतक हड़ताल जारी रहेगी।
