15000 पहुंची एलपीजी की पेंडेंसी, तेजी से खत्म हो रहा गैस-पेट्रोल-डीजल का स्टॉक

Petrol LPG- भोपाल जिले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और राशन को लेकर आम जनता की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिलेंडर की 15 हजार बुकिंग लंबित है। जिला प्रशासन की एडवाइजरी के बावजूद अफवाहों पर सवार लोग सडक़ों पर भटक रहे हैं। कई स्थानों से गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है, निर्धारित दरों से अधिक वसूली और कृत्रिम कमी पैदा कर वितरण में देरी की जा रही है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं, ईंधन का स्टॉक भी तेजी से खत्म होता जा रहा है।