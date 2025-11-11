अब लंग्स ट्रांसप्लांट भी करेगा AIIMS, मध्य भारत का होगा पहला सरकारी अस्पताल

Lung Transplant In AIIMS : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स में जल्द ही लंग्स ट्रांसप्लांट शुरू होने जा रहा है। इससे फेफड़ों की गंभीर बीमारी के मरीजों का उपचार और सुगम होगा। इसके लिए जरूरी सोटो (स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन) टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। रिपोर्ट मिलते ही ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए एक्मो मशीन, हार्ट-लंग्स मशीन और आइएडीपी मशीन का उपयोग किया जाएगा। ये मशीनें मरीज को सर्जरी से पहले और दौरान स्थिर रखने में मदद करती हैं।