भोपाल में बना लक्जीरियस ओल्ड एज होम, रहने के लिए मंथली खर्च करने होंगे 50 हजार रुपए

Sandhya Chhaya- हमारे आसपास ऐसे अनेक वृद्ध माता-पिता घरों में एकांकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिनके बच्चे रोजगार की तलाश में मेट्रोपोलिटन शहर में या विदेशों में चले गये हैं और उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये बुजुर्ग आर्थिक सम्पन्नता होते हुए भी सामाजिक और परिवारिक वातावरण से दूर रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे वरिष्ठजनों के लिए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक लक्जीरियस ओल्ड एज होम "संध्या छाया" बनाया गया है। यहां रहने के लिए एक बुजुर्ग को मंथली खर्च 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह पेड ओल्ड एज होम बनवाया गया है। एक अभिनव प्रयोग के रूप में इसे करीब 24 करोड़ रूपए की लागत से तैयार कराया गया है।