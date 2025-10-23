MP News: भाजपा की नई टीम में सिंधिया, शिवराज समर्थक भी, जारी होने वाली है लिस्ट

सांसदों के अलावा विधायकों को भी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। संतुलन बनाए रखने के लिए मालवा, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल के नेताओं के नाम देखने को मिल सकते हैं। इंदौर शहर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी नई टीम में नजर आ सकते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को फिर मौका मिले, इस पर संशय है। कविता वीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री रही हैं। कविता की जगह इस बार सांसद लता वानखेड़े अथवा विधायक ललिता यादव को मौका दिया जा सकता है। वहीं आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को मौका मिल सकता है। वहीं लोकेंद्र पाराशर को बड़ी भूमिका मिल सकती है।