MP News: भाजपा की नई टीम में सिंधिया, शिवराज समर्थक भी, जारी होने वाली है लिस्ट

MP BJPs new executive body: प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम तैयार है। इसमें सभी वर्गों को बड़े नेताओं के समर्थकों को सहित दलित-आदिवासी क्षेत्र के नेताओं को शामिल किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मोहर के बाद हेमंत खंडेलवाल की नई कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार शाम तक जारी हो सकती है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नई कार्यकारिणी लगभग तैयार है। सूत्रों के अनुसार नई कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार शाम तक हो सकती है। नई कार्यकारिणी में नए और पुराने चेहरों का समावेश भी देखने को मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक हेमंत की नई टीम में सिंधिया, शिवराज के समर्थकों को मौका मिल सकता है, वहीं प्रदेश के वर्तमान सांसदों को भी जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में कुल 13 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री और 13 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार टीम में कम लोग होंगे। पिछली टीम में से ही कुछ नेताओं का प्रमोशन भी किया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व के पास नई कार्यकारिणी की लिस्ट है और गुरुवार शाम तक इसे जारी किया जा सकता है।
इस कार्यकारिणी में दलित और आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का भी नाम अहम पद के लिए लिया जा रहा है। वहीं सीएम मोहन यादव की तरफ से प्रस्ताव प्रभुलाल जाटव का नाम भी चर्चाओं में हैं। इन्हें प्रदेश में महामंत्री जैसे पदों का जिम्मा दिया जा सकता है। वहीं कुछ पुराने पदाधिकारी राहुल कोठारी जैसे नेताओं का प्रमोशन भी किया जा सकता है।
सांसदों के अलावा विधायकों को भी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। संतुलन बनाए रखने के लिए मालवा, ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल के नेताओं के नाम देखने को मिल सकते हैं। इंदौर शहर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी नई टीम में नजर आ सकते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को फिर मौका मिले, इस पर संशय है। कविता वीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री रही हैं। कविता की जगह इस बार सांसद लता वानखेड़े अथवा विधायक ललिता यादव को मौका दिया जा सकता है। वहीं आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को मौका मिल सकता है। वहीं लोकेंद्र पाराशर को बड़ी भूमिका मिल सकती है।
चार माह पहले जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होना था, तब राजनीतिक गलियारों में दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा, दुर्गादास उइके, सुमेर सिंह सोलंकी और अर्चना चिटनिस जैसे नाम भी चर्चाओं में आ गए थे, लेकिन आलाकमान ने अचानक बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी। यह नाम सभी के लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि इस नाम की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दरअसल, पार्टी इसके पीछे क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को बनाए रखना चाहती है। वहीं हेमंत खंडेलवाल पर्दे के पीछे काम करने वाले जाने जाते हैं।
भाजपा में नेता चयन के मामले में जिस प्रकार किसी लो प्रोफाइल नेता को हाईप्रोफाइल नेता बना दिया जाता है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि क्या आलाकमान कार्यकारिणी के मामले में भी ऐसा ही करेगा।
