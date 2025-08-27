Big News: सीएस अनुराग जैन को मिल सकता है एक्सटेंशन, ये है बड़ी वजह

MP News: प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) इस माह में पांचवीं बार मंगलवार को फिर मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। सीएम ने शाह के पिछले निर्देशों के आधार पर काम की रिपोर्ट दी। सियासी चर्चाएं भी हुई। बताते है, मुख्य सचिव को लेकर भी चर्चा हैं। उनके एक्सटेंशन के आसार है। दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग जैन(Chief Secretary Anurag Jain) का कार्यकाल 5 दिन बाद 31 अगस्त हुई को खत्म हो रहा है। बता दें, इससे पहले सीएम 23, 18, 12 और 7 अगस्त को भी दिल्ली गए थे।