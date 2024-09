अजब-गजब इंजीनियर, किसी ने कबाड़ से गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम, तो किसी ने बना डाली ड्राइवर लेस कार

बड़ी-बड़ी इमारतें, मशीनें, गाड़ियों का इनोवेशन तो उनके कारनामों के छोटे नमूने हैं। उन्होंने कबाड़ (Waste) का यूज करके ऐसी चीजें बनाई जिनका जादू दुनिया भर पर छाया और वे चीजें लोकप्रिय हो गईं। देश के दिल मध्यप्रदेश में भी कई ऐसे इंजीनियर हैं, जिन्होंने दुनियाभर में अपने टैलेंट की छाप छोड़ दी।

कबाड़ के जुगाड़ से बना डाली गिटार और रूद्र वीणा जिस कबाड़ को हम घर से निकाल बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, हमारे इंजीनियर उनसे क्रिएशन कर रहे हैं। ऐसी ही एक अनोखी कलाकृति बनाकर लोगों को हैरान किया है मध्यप्रदेश के इंजीनियर पवनदेश पांडे ने। पवनदेश पांडे के कबाड़ के सामान से यूनिक क्रिएशन कर साबित कर दिया कि इस धरती पर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

rudra veena

पवनदेश पांडे ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट (Best Out of Waste) का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए 5 टन भारी ‘रूद्र वीणा’, गिटार, 3 टन वजनी रेडियो (Radio) और भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) का लोगो बना डाला। इनके ये खूबसूरत क्रिएशन लोगों को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि उनके मुंह से निकल जाता है कितने क्रिएटिव लोग हैं दुनिया में।