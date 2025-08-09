पेपरलेस ई-पंजीयन वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश, मिलेगा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार

MP News:मध्यप्रदेश में ई-पंजीयन के लिए शुरू किए गए संपदा 2.0 सॉटवेयर की पहल को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण श्रेणी का सम्मान मिला है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा यह पुरस्कार घोषित किया गया है। यह सम्मान 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस में प्रदान किया जाएगा। घोषणा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे एवं पुष्टिकरण की तीन-स्तरीय प्रक्रिया के बाद की गई है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। कहा कि संपदा 2.0 ने मध्यप्रदेश को डिजिटल भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाया है। उप मुयमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इस उपलब्धि को भूमि प्रबंधन में विभाग की एक ऐतिहासिक पहल बताया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर ने भी संपदा की टीम को बधाई दी है।