पेपरलेस ई-पंजीयन वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश, मिलेगा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार

सीएम डॉ. मोहन यादव ने उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। कहा कि संपदा 2.0 ने मध्यप्रदेश को डिजिटल भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाया है। उप मुयमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इस उपलब्धि को भूमि प्रबंधन में विभाग की एक ऐतिहासिक पहल बताया और प्रदेशवासियों को बधाई दी। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर ने भी संपदा की टीम को बधाई दी है।