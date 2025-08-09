9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

तहसीलदार हड़ताल पर, रोजाना बढ़ रही पेंडेंसी, ये है मांग

MP News: तहसील कार्यालयों में न कोर्ट लगी न किसी ने प्रोटोकॉल जैसे गैर न्यायिक काम किए। तहसीलदार गैर न्यायिक के साथ न्यायिक यानि कोर्ट का काम भी चाहते हैं। इसलिए ही ये हड़ताल की जा रही है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 09, 2025

Tehsildar on strike
Tehsildar on strike

MP News: राजधानी भोपाल में तहसीलदारों(Tehsildar) की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। सभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहीं उपस्थिति दी। तहसील कार्यालयों में न कोर्ट लगी न किसी ने प्रोटोकॉल जैसे गैर न्यायिक काम किए। तहसीलदार गैर न्यायिक के साथ न्यायिक यानि कोर्ट का काम भी चाहते हैं। इसलिए ही ये हड़ताल की जा रही है।

न्यायिक और गैर न्यायिक के बीच विवाद

● तहसीलदारों के कार्य विभाजन को लेकर विवाद चल रहा है। न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग-अलग किया गया। जबलपुर से शुरू हुई व्यवस्था अब सभी जिलों में भी लागू है।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव ने जारी की राहत राशि, अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावितों को भेजें करोड़ों रुपये
भोपाल
CM Mohan Yadav

● पहले, एक ही तहसीलदार प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के काम देखता था। इस नए विभाजन से एक तहसीलदार केवल न्यायिक मामलों (जैसे भूमि विवाद) की सुनवाई करेगा, जबकि दूसरा तहसीलदार प्रशासनिक कार्यों (जैसे राजस्व वसूली, प्रमाण पत्र जारी करना) को संभालेगा।

● इस बदलाव का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना है। जब एक अधिकारी केवल कोर्ट का काम देखेगा, तो वह मामलों की सुनवाई और आदेश जारी करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा।

नई व्यवस्था का इसलिए विरोध

● तहसीलदार हर्ष विक्रमसिंह का मानना है कि यह नीति अव्यावहारिक है। जमीन से जुड़े मामलों को पूरी तरह से न्यायिक और गैर-न्यायिक श्रेणियों में बांटना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों कार्य आपस में जुड़े होते हैं। फील्ड पर काम करते समय भी कई बार न्यायिक निर्णय लेने पड़ते हैं, और कोर्ट में बैठे तहसीलदार को भी प्रशासनिक जानकारी की आवश्यकता होती है।

● तहसीलदार अतुल शर्मा का कहना है कि यह विभाजन आम जनता के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा। एक ही काम के लिए उन्हें अलग-अलग अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा, जिससे काम में देरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

6 दिन छुट्टी… छुट्टियों पर बंपर पर्यटन, मंदिर में रहेगी भारी भीड़
उज्जैन
6 days holiday

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 08:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तहसीलदार हड़ताल पर, रोजाना बढ़ रही पेंडेंसी, ये है मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.