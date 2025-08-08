6 दिन छुट्टी… छुट्टियों पर बंपर पर्यटन, मंदिर में रहेगी भारी भीड़

MP News: अगस्त में अवकाशों की भरमार है और इसके चलते उज्जैन में पर्यटकों की भीड़ होना तय है। रक्षाबंधन 9 अगस्त से लेकर बाबा महाकाल की शाही सवारी 18 अगस्त तक लगातार दो वीकेंड और कुल 6 छुट्टियों(Holiday) में लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर होटल, पार्किंग, सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा। भोलानाथ होटल के मैनेजर मोहनलाल राजानी के मुताबिक, छुट्टियों में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना है। होटल के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है।