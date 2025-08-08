8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

उज्जैन

6 दिन छुट्टी… छुट्टियों पर बंपर पर्यटन, मंदिर में रहेगी भारी भीड़

MP News: अगस्त में अवकाशों की भरमार है और इसके चलते उज्जैन में पर्यटकों की भीड़ होना तय है। रक्षाबंधन 9 अगस्त से लेकर बाबा महाकाल की शाही सवारी 18 अगस्त तक लगातार दो वीकेंड और कुल 6 छुट्टियों(Holiday) में लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है।

उज्जैन

Avantika Pandey

Aug 08, 2025

6 days holiday
6 days holiday (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: अगस्त में अवकाशों की भरमार है और इसके चलते उज्जैन में पर्यटकों की भीड़ होना तय है। रक्षाबंधन 9 अगस्त से लेकर बाबा महाकाल की शाही सवारी 18 अगस्त तक लगातार दो वीकेंड और कुल 6 छुट्टियों(Holiday) में लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने की संभावना है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर होटल, पार्किंग, सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा। भोलानाथ होटल के मैनेजर मोहनलाल राजानी के मुताबिक, छुट्टियों में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना है। होटल के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है।

महाकाल मंदिर पर भारी दबाव तय

9-10 अगस्त का छोटा वीकेंड और 15-18 अगस्त का लंबा वीकेंड उज्जैन को श्रद्धालु नगरी बना देगा। शाही सवारी के चलते 18 अगस्त को उज्जैन तहसील में स्थानीय अवकाश है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग भी इस दिन शाही सवारी में शामिल होंगे।

शहर में होटल 1500, अधिकतर में प्री-बुकिंग

शहर में लगभग 1500 होटल और धर्मशालाएं हैं, जिनमें से अधिकांश पहले से बुक हो चुकी हैं। महाकाल मंदिर के आसपास 500 से ज्यादा छोटे होटल हैं, जो भीड़ के सीधे असर में हैं।

ये हैं अवकाश की तारीख

  • 9 अगस्त, शनिवार: रक्षाबंधन
  • 10 अगस्त, रविवार: साप्ताहिक अवकाश
  • 15 अगस्त, शुक्रवार: स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश
  • 16 अगस्त, शनिवार: कृष्ण जन्माष्टमी
  • 17 अगस्त, रविवार: साप्ताहिक अवकाश
  • 18 अगस्त, सोमवार: बाबा महाकाल की शाही सवारी के कारण उज्जैन तहसील में स्थानीय अवकाश

18 अगस्त को बाबा महाकाल की राजसी सवारी

ध्यान देने वाली बात है कि उज्जैन जिले के बाहर के लोगों को 18 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए उनके लिए यह तीन दिन का वीकेंड होगा। हालांकि 18 अगस्त को बाबा महाकाल की राजसी सवारी होने से लोग बड़ी संख्या में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। छुट्टियों के दौरान उज्जैन के मंदिरों, खासकर बाबा महाकाल मंदिर में, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उमीद है।

Published on:

08 Aug 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 6 दिन छुट्टी… छुट्टियों पर बंपर पर्यटन, मंदिर में रहेगी भारी भीड़

