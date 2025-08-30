तंबाकू-गुटखा चबाने में सबसे आगे मध्यप्रदेश, देश के टॉप 100 में एमपी के 15 जिले

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के सतना, रायसेन, डिंडोरी, छतरपुर, रीवा, उमरिया, पन्ना, मंडला, राजगढ़, कटनी, बैतूल, टीकमगढ़, सीधी, विदिशा और छिंदवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित पाए गए हैं। यहां बड़ी आबादी खैनी, गुटका, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का सेवन करती है। रिपोर्ट बताती है कि मप्र सहित अन्य राज्यों पर फोकस किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू नियंत्रण में बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि सिर्फ इन 100 जिलों में लक्षित अभियान चलाकर 20 प्रतिशत कमी लाई जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू उपभोग की दर 27.4 प्रतिशत से घटकर 24.4 प्रतिशत हो जाएगी। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश सिन्हा के अनुसार, मप्र के इन जिलों में जागरुकता अभियान, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में तंबाकू छुड़वाने की सुविधा और कड़े प्रवर्तन से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।