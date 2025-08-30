Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

तंबाकू-गुटखा चबाने में सबसे आगे मध्यप्रदेश, देश के टॉप 100 में एमपी के 15 जिले

MP News: देश में तंबाकू उत्पाद (बगैर धुएं वाले) का सेवन करने वाले लोगों की संख्या 19.9 करोड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रचलन दर 21.4 प्रतिशत है। इसमें भी मध्यप्रदेश सबसे आगे है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 30, 2025

Madhya Pradesh forefront in chewing tobacco and gutkha
तंबाकू-गुटखा चबाने में सबसे आगे मध्यप्रदेश (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: देश में तंबाकू उत्पाद (बगैर धुएं वाले) का सेवन करने वाले लोगों की संख्या 19.9 करोड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रचलन दर 21.4 प्रतिशत है। इसमें भी मध्यप्रदेश सबसे आगे है। हाल ही में जारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के विश्लेषण में पाया गया है कि देश के 100 सबसे अधिक सेवन करने वाले जिलों में मध्यप्रदेश के 15 जिले शामिल हैं। इन जिलों में इनका उपयोग 50.9 से 67.5 प्रतिशत तक है।

ये जिले सबसे अधिक प्रभावित

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के सतना, रायसेन, डिंडोरी, छतरपुर, रीवा, उमरिया, पन्ना, मंडला, राजगढ़, कटनी, बैतूल, टीकमगढ़, सीधी, विदिशा और छिंदवाड़ा सबसे अधिक प्रभावित पाए गए हैं। यहां बड़ी आबादी खैनी, गुटका, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का सेवन करती है। रिपोर्ट बताती है कि मप्र सहित अन्य राज्यों पर फोकस किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू नियंत्रण में बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि सिर्फ इन 100 जिलों में लक्षित अभियान चलाकर 20 प्रतिशत कमी लाई जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू उपभोग की दर 27.4 प्रतिशत से घटकर 24.4 प्रतिशत हो जाएगी। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश सिन्हा के अनुसार, मप्र के इन जिलों में जागरुकता अभियान, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में तंबाकू छुड़वाने की सुविधा और कड़े प्रवर्तन से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

रिपोर्ट के आंकड़े

  • 19.9 करोड़ लोग तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं देशभर में
  • 39% प्रचलन मध्यप्रदेश में
  • 12.8% महिलाओं में प्रचलन
  • 29.6% पुरुषों में प्रचलन
  • 3.8 लाख से ज्यादा की मौत तंबाकू से हर साल
  • 1.46 करोड़ से अधिक लोग बीमारी से ग्रस्त

बाकि राज्यों की स्थिती

Published on:

30 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तंबाकू-गुटखा चबाने में सबसे आगे मध्यप्रदेश, देश के टॉप 100 में एमपी के 15 जिले

