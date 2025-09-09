पीएम के दौरे से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, मोहन यादव ने भरोसेमंदों को दिया मौका

MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को धार जिले में प्रस्तावित दौरे से आठ दिन पहले मोहन सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में सोमवार रात कई स्तर पर नई जमावट की। 14 आइएएस और 50 आइपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली है। सबसे बड़ा बदलाव जनसंपर्क विभाग में हुआ। सचिव एवं आयुक्त रहे डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर कमिश्नर बनाया है। उनकी जगह जबलपुर कलेक्टर रहे दीपक कुमार सक्सेना को जनसंपर्क की कमान सौंपी है।