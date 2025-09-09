Patrika LogoSwitch to English

पीएम के दौरे से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, मोहन यादव ने भरोसेमंदों को दिया मौका

पीएम के दौरे से 8 दिन पहले मोहन सरकार ने 64 आइएएस-आइपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदल दी है। जिन 14 आइएएस का तबादला, उनमें एक-दो को छोड़ ज्यादातर सीएम के भरोसेमंद, इनमें पांच कलेक्टर भी शामिल, बार-बार अवकाश मांग रहीं बड़वानी कलेक्टर को मंत्रालय बुलाया... लंबे समय बाद उज्जैन का इंतजार भी खत्म कमिश्नर बनकर आशीष सिंह पहुंचे, आज से संभालेंगे पद...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 09, 2025

MP News CM Mohan Yadav
MP News CM Mohan Yadav: पीएम के दौरे से पहले सीएम ने भरोसेमंद अफसरों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। पत्रिका (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को धार जिले में प्रस्तावित दौरे से आठ दिन पहले मोहन सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में सोमवार रात कई स्तर पर नई जमावट की। 14 आइएएस और 50 आइपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली है। सबसे बड़ा बदलाव जनसंपर्क विभाग में हुआ। सचिव एवं आयुक्त रहे डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर कमिश्नर बनाया है। उनकी जगह जबलपुर कलेक्टर रहे दीपक कुमार सक्सेना को जनसंपर्क की कमान सौंपी है।

इंदौर संभागायुक्त को राज्य निर्वाचन आयोग भेजा

इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में वि.क.अ. सह सचिव बनाया है। लंबे समय से उज्जैन को 'आशीष' का इंतजार था। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को कमिश्नर बनाया गया है। सिंहस्थ मेला अधिकारी का प्रभार यथावत है। उज्जैन संभागायुक्त का पद 31 जुलाई को संजय गुप्ता के सेवानिवृत्ति से खाली था। हालांकि रत्नाकर झा के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। उधर सरकार ने बड़वानी, कटनी, आगर मालवा के कलेक्टर भी बदले हैं।

बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर को मंत्रालय बुलाया

बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर को उनकी अवकाश जरूरतों को देख मंत्रालय बुलाया है तो कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को इंदौर निगम कमिश्नर व मेट्रो रेल का अपर प्रबंध संचालक जैसा जिम्मा दिया है। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को जबलपुर जैसे बड़े शहर की कलेक्टरी सौंपी है।

सभी भरोसेमंद IAS अफसर


जिन 14 आइएएस का तबादला किया है, उनमें से एक-दो को छोड़ लगभग सभी की गिनती सीएम के भरोसेमंद अफसरों के रूप में होती है। दिलीप को इंदौर निगमायुक्त, पत्नी प्रीति यादव को आगर मालवा कलेक्टर बनाया गया।

लंबे इंतजार के बाद उज्जैन को मिला 'आशीष'

17 जिलों के एसपी बदले सोमवार रात पहले 20 आइपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी हुई। देर रात फिर 30 अफसरों की सूची जारी की गई। इनमें धार, अशोकनगर, रीवा, भोपाल ग्रामीण, बैतूल, नर्मदापुरम, पन्ना, सतना, खरगोन, उमरिया, श्योपुर, झाबुआ, आलीराजपुर, मैहर, हरदा एसपी आदि शामिल हैं।


