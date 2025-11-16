एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 10 IAS अफसरों को मिलेगी नई जिम्मेदारी!

MP News: मध्यप्रदेश में जल्द ही एक और प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। इसमें 10 से अधिक वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। इनमें से एक एसीएस, एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उक्त श्रेणी के कुछ अधिकारियों को वर्तमान में दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी की जगह पूरा मौका दिया जा सकता है।