एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 10 IAS अफसरों को मिलेगी नई जिम्मेदारी!

major administrative surgery in MP एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी
MP News: मध्यप्रदेश में जल्द ही एक और प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। इसमें 10 से अधिक वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। इनमें से एक एसीएस, एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा उक्त श्रेणी के कुछ अधिकारियों को वर्तमान में दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी की जगह पूरा मौका दिया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक उक्त संभावित बदलावों में जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बामरा व मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। वहीं कुछ अन्य विभागों में भी अधिकारियों की कमी को दूर करने के प्रयास हो सकते हैं तो मैदान में लंबे समय से काम कर रहे कुछ अधिकारियों को मंत्रालय बुलाया जा सकता है।
सितंबर में लंबे इंतजार के बाद राजगढ़, छतरपुर समेत 18 जिलों को जिला पंचायत सीईओ मिले। इनमें से 12 जिलों में आइएएस अफसरों को जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी दी है तो आठ जिलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सीईओ बनाकर भेजा।
