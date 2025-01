Many IAS Officers, Collectors will be Transferred: आज मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कभी भी जारी हो सकते हैं तबादला आदेश, एसीएस, पीएस, सचिव की बदलेगी जिम्मेदारी, IAS अफसरों और कलेक्टर के होंगे ट्रांसफर