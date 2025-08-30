एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 1 सप्ताह के अंदर मिलेंगे नए मुखिया

MP News: मध्यप्रदेश के दो बड़े विभागों के प्रशासनिक मुखिया रविवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें सबसे अहम गृह विभाग है, जिसके एसीएस जेएन कंसोटिया रविवार को सेवानिवृत्त होंगे। साथ में विधि विभाग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल भी इसी दिन पूरा हो रहा है। दोनों को मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में महीने के अंतिम कार्य दिवस पर शुक्रवार को विदाई दी गई। आमतौर पर सरकार के लिए सभी विभाग अहम है, लेकिन गृह व विधि विभाग दोनों ही अहम है।