एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 1 सप्ताह के अंदर मिलेंगे नए मुखिया

MP News: मध्यप्रदेश के दो बड़े विभागों के प्रशासनिक मुखिया रविवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें सबसे अहम गृह विभाग है, जिसके एसीएस जेएन कंसोटिया रविवार को सेवानिवृत्त होंगे। साथ में विधि विभाग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल भी इसी दिन पूरा हो रहा है। दोनों को मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में महीने के अंतिम कार्य दिवस पर शुक्रवार को विदाई दी गई। आमतौर पर सरकार के लिए सभी विभाग अहम है, लेकिन गृह व विधि विभाग दोनों ही अहम है।
सूत्रों के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर दोनों ही विभागों को नए मुखिया मिल जाएंगे। साथ में प्रदेश के अंदर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी प्रस्तावित है, जिसमें उन अफसरों का नाम है, जिनका नाम बार-बार विवादों से जुड़ रहा है तो कुछ के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। जबकि ऐसे अफसरों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है जो तय मापदंड के गति नहीं दे पा रहे हैं।
सेवा में विस्तार मिलने के बाद शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। वहीं देर शाम दिल्ली से लौटे सीएम डॉ. मोहन यादव से मिलने वे सीएम निवास पहुंचे। बता दें. सीएस जैन का पहला कार्यकाल रविवार को समाप्त होगा।
वर्ष 2026 में मप्र कैडर के 15 आइएएस सेवानिवृत्त होंगे। इनमें प्रमुख नाम अलका उपाध्याय का भी है, जो कि 1990 बैच की अफसर है और वर्तमान में केंद्र में सेवाएं दे रही है, जो कि मई 2026 में सेवानिवृत्त होंगी।
पुलिस मुख्यालय से लेकर वल्लभभवन तक गृह विभाग के नए एसीएस के लिए वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एवं एसीएस डॉ. राजेश राजौरा के नाम की भी चर्चाएं है। वह पूर्व में भी गृह विभाग की कमान संभाल चुके हैं। कहा जा रहा है कि राजौरा को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। राजौरा अभी एसीएस नर्मदा घाटी विकास विभाग हैं और जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार है।
एसीएस कंसोटिया के सेवानिवृत्त होते ही गृह विभाग के नए एसीएस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ आइएएस एवं उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन, वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के एसीएस केसी गुप्ता समेत पांच नामों को लेकर चर्चा है।
केंद्रीय कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन के सेवा विस्तार के आदेश शुक्रवार को जारी किए। अब वह 31 अगस्त 2026 तक मुख्य सचिव बने रहेंगे। राज्य सरकार ने सेवा विस्तार संबंधी प्रस्ताव गुरुवार भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने कुछ घंटों में मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव जैन को सेवा विस्तार दिए जाने की जानकारी साझा की थी। जैन का पहला कार्यकाल रविवार को खत्म हो रहा है।