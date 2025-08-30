Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में होने वाली है बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 1 सप्ताह के अंदर मिलेंगे नए मुखिया

MP News: सूत्रों के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर दोनों ही विभागों को नए मुखिया मिल जाएंगे। साथ में प्रदेश के अंदर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी प्रस्तावित है, जिसमें उन अफसरों का नाम है, जिनका नाम बार-बार विवादों से जुड़ रहा है तो कुछ के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। जबकि ऐसे अफसरों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है जो तय मापदंड के गति नहीं दे पा रहे हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 30, 2025

CM Mohan Yadav major administrative surgery is going to happen in Madhya Pradesh
major administrative surgery is going to happen in Madhya Pradesh( फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: मध्यप्रदेश के दो बड़े विभागों के प्रशासनिक मुखिया रविवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें सबसे अहम गृह विभाग है, जिसके एसीएस जेएन कंसोटिया रविवार को सेवानिवृत्त होंगे। साथ में विधि विभाग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र प्रताप सिंह का कार्यकाल भी इसी दिन पूरा हो रहा है। दोनों को मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में महीने के अंतिम कार्य दिवस पर शुक्रवार को विदाई दी गई। आमतौर पर सरकार के लिए सभी विभाग अहम है, लेकिन गृह व विधि विभाग दोनों ही अहम है।

सूत्रों के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर दोनों ही विभागों को नए मुखिया मिल जाएंगे। साथ में प्रदेश के अंदर एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी प्रस्तावित है, जिसमें उन अफसरों का नाम है, जिनका नाम बार-बार विवादों से जुड़ रहा है तो कुछ के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। जबकि ऐसे अफसरों को भी हटाया जाना प्रस्तावित है जो तय मापदंड के गति नहीं दे पा रहे हैं।

सेवा विस्तार के बाद राज्यपाल और सीएम से मिले सीएस

CS Anurag jain met Governor and CM (फोटो सोर्स :@GovernorMP)

सेवा में विस्तार मिलने के बाद शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राजभवन में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। वहीं देर शाम दिल्ली से लौटे सीएम डॉ. मोहन यादव से मिलने वे सीएम निवास पहुंचे। बता दें. सीएस जैन का पहला कार्यकाल रविवार को समाप्त होगा।

अलका उपाध्याय सहित 15 आइएएस

वर्ष 2026 में मप्र कैडर के 15 आइएएस सेवानिवृत्त होंगे। इनमें प्रमुख नाम अलका उपाध्याय का भी है, जो कि 1990 बैच की अफसर है और वर्तमान में केंद्र में सेवाएं दे रही है, जो कि मई 2026 में सेवानिवृत्त होंगी।

ये 2026 में होंगे रिटायर

  • आशीष श्रीवास्तव- कैडर में 1992 अफसर है. केंद्र में सेवा दे रहे। अक्टूबर 2026 में रिटायर होंगे।
  • स्मिता भारद्वाज- 1992 बैच की अफसर हैं, जो एमपी बोर्ड चेयरमैन है। मार्च 2026 में रिटायर होंगी।
  • उमाकांत उमराव- 1996 बैच केअफसर है. खनिज विभाग के पीएस है, जो जुलाई 2026 में रिटायर्ड होंगे।
  • अरुणा गुप्ता 2004 बैच की आइएएस, लोकायुक्त की सचिव है, अक्टूबर 2026 में रिटायर्ड होंगी।
  • माल सिंह- 2006 बैच के अफसर, खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड के प्रबंध संचालक हैं. जून 2026 में सेवानिवृत्त होंगे।

राजौरा को अतिरिक्त प्रभार देने की संभावनाएं

पुलिस मुख्यालय से लेकर वल्लभभवन तक गृह विभाग के नए एसीएस के लिए वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एवं एसीएस डॉ. राजेश राजौरा के नाम की भी चर्चाएं है। वह पूर्व में भी गृह विभाग की कमान संभाल चुके हैं। कहा जा रहा है कि राजौरा को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। राजौरा अभी एसीएस नर्मदा घाटी विकास विभाग हैं और जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार है।

गृह विभाग के अगले एसीएस में कई नाम

एसीएस कंसोटिया के सेवानिवृत्त होते ही गृह विभाग के नए एसीएस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ आइएएस एवं उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन, वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के एसीएस केसी गुप्ता समेत पांच नामों को लेकर चर्चा है।

अगस्त 2026 तक मुख्य सचिव बने रहेंगे जैन

केंद्रीय कार्मिक विभाग ने मुख्य सचिव अनुराग जैन के सेवा विस्तार के आदेश शुक्रवार को जारी किए। अब वह 31 अगस्त 2026 तक मुख्य सचिव बने रहेंगे। राज्य सरकार ने सेवा विस्तार संबंधी प्रस्ताव गुरुवार भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने कुछ घंटों में मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव जैन को सेवा विस्तार दिए जाने की जानकारी साझा की थी। जैन का पहला कार्यकाल रविवार को खत्म हो रहा है।

CM Mohan Yadav major administrative surgery is going to happen in Madhya Pradesh

