आदमखोर बनी MP की बाघिन, वन विहार में किया गया शिफ्ट, होगी स्टडी

दरअसल, कुछ महीने पहले उमरिया स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Bandhavgarh Tiger Reserve) के अंतर्गत आने वाले रिहायशी इलाकों में बाघिन का मूवमेंट बढ़ गया था। बाघिन ने एक महिला और उसके बच्चे पर हमला कर दिया था। इस जानलेवा हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में गुस्सा फैल गया और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने बाघिन को पकड़कर बाड़े में शिफ्ट कर दिया।