विवादों में एमपी के कई IAS-IPS-IFS अफसर, देखें नामों की लिस्ट

ताजा मामला भिंड जिले का है। यहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा के बीच हुआ विवाद शांत नहीं हुआ है। अंदर खाने काफी करंट है। विधायक ने कलेक्टर को बंगले पर जाकर चोर बताया तो कलेक्टर ने अंगुली दिखाते हुए विधायक को औकात में रहने की नसीहत दे दी। यह इकलौता मामला नहीं है। प्रदेश में दो साल में 8 से ज्यादा आइएएस, 5 आइपीएस और कई आइएफएस विवादों से घिर चुके हैं। विशेषज्ञों की मानें तो अफसरों को ऐसे विवाद शोभा नहीं देते। आम जनता पर इसका विपरित असर पड़ता है।