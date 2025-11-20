कजाकिस्तान से इंडिया तक… गिद्ध की 15,000 किमी की यात्रा बनी शोध का बड़ा आधार

15000 km vulture journey: 15 हजार किलोमीटर की रोमांचक यात्रा पूरी कर जियो-टैग वाला यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध ‘मारीच’ वापस भारत लौट आया। भोपाल के पास स्थित हलाली डेम से छोड़े गए इस गिद्ध को वन विहार की टीम ने 29 जनवरी को सतना जिले के नागौद गांव से घायल अवस्था में बचाया था। प्राथमिक इलाज के बाद उसे मुकुंदपुर चिड़ियाघर और फिर वन विहार बचाव केंद्र लाया गया, जहां दो महीनों की देखभाल के बाद 29 मार्च को जियो-टैग लगाकर मुक्त किया गया।