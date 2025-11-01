Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MCU की तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज कराए दोस्तों के बयान

MCU Student Death : माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) के छात्र दिव्यांश चौकसे की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 01, 2025

MCU Student Death

MCU की तीसरी मंजिल से गिरे छात्र की मौत (Photo Source- Patrika)

MCU Student Death : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) के जनसंचार विभाग में पढ़ने वाले छात्र दिव्यांश चौकसे की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद शुक्रवार रात को इलाज के दौरान मौत हो गई है। जान गवाने वाले छात्र की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। घटना गुरुवार सुबह हुई थी, जब क्लास के ब्रेक के दौरान वो बालकनी पर गया। बताया जा रहा है कि, यहां से वो फिसलकर नीचे गिर गया था। हादसे के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया, फिलहाल, पुलिस ने दिव्यांश के साथी छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। शुरुआती जानकारी सामने आई है कि, छात्र खेलते खेलते पैर फिसलने से बिल्डिंग से नीचे गिरा था।

घटना एमसीयू के जनसंचार विभाग की तीसरी मंजिल पर गुरुवार 30 अक्टूबर की सुबह करीब 11:30 बजे घटी थी। दिव्यांश चौकसे मास्टर इन मास कम्युनिकेशन (एमएमसी) के पहले सेमेस्टर का छात्र था। रायसेन जिले में रहने वाला छात्र दिव्यांश सोशल मीडिया पर भी खासा सक्रिय था। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट 'NCERT ज्ञान' पर करीब 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वह शैक्षिक कंटेंट डालता था।

तीसरी मंजिल से गिरा था छात्र

बताया जा रहा है कि, क्लास के बीच ब्रेक होने पर दिव्यांश बालकनी की तरफ गया। अचानक उसके पैर फिसल गए और वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के छात्र और स्टाफ दौड़कर मौके पर पहुंचे। छात्र को सिर, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें थीं। तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे पहले नजदीक के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे सेज अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां शुक्रवार रात करीब 10 बजे उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस जांच और संदेह के घेरे में हादसा

रातीबाड़ी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला पैर फिसलने के कारण हादसे का लग रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर रही। साथी छात्रों और स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि स्पष्ट हो सके कि, आखिर ये घटना कैसे घटी। फिलहाल, हत्या या आत्महत्या के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की दिशा तय की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

मेडिकल स्टोर में सिरप पिलाने से बच्चे की मौत का मामला, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव
रीवा
Mauganj News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 11:57 am

Published on:

01 Nov 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MCU की तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज कराए दोस्तों के बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Madhya Pradesh Foundation Day: पीएम मोदी ने दी बधाई, भेजा उम्मीदों से भरा संदेश

PM Narendra Modi
भोपाल

‘भैया तैरना जानते थे…’, भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, सीएम से जांच की मांग

Bhopal Ankit dies in Thailand Trip
भोपाल

MP Foundation Day : 70 साल का हुआ एमपी, सीएम मोहन ने प्रदेशवासियों को दिया खास संदेश, सभी जानें

MP Foundation Day
भोपाल

ये 10 कमियां दूर हो जाएं तो.. बदल जाएगी मध्यप्रदेश की तस्वीर, भारत के टॉप-5 राज्यों में कैसे आएगा MP?

Madhya Pradesh
Patrika Special News

बारिश ने फिर पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश की चेतावनी, imd अलर्ट जारी

MP Weather Heavy Rain Alert
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.