MCU की तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज कराए दोस्तों के बयान

MCU Student Death : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) के जनसंचार विभाग में पढ़ने वाले छात्र दिव्यांश चौकसे की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद शुक्रवार रात को इलाज के दौरान मौत हो गई है। जान गवाने वाले छात्र की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। घटना गुरुवार सुबह हुई थी, जब क्लास के ब्रेक के दौरान वो बालकनी पर गया। बताया जा रहा है कि, यहां से वो फिसलकर नीचे गिर गया था। हादसे के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हड़कंप मच गया, फिलहाल, पुलिस ने दिव्यांश के साथी छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। शुरुआती जानकारी सामने आई है कि, छात्र खेलते खेलते पैर फिसलने से बिल्डिंग से नीचे गिरा था।