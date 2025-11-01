मेडिकल स्टोर में सिरप पिलाने से बच्चे की मौत का मामला, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव

Mauganj News : मध्य प्रदेश के रीवा से अलग हुए मऊगंज जिले के शाहपुर थाने के खटकरी में मेडिकल स्टोर से सिरप पिलाने के बाद हुई 5 महीने के दुर्गेश यादव की मौत के मामले में एसडीएम के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया। बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसे फोरेंसिक जांच के लिए श्यामशाह मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पर विशेषज्ञों की टीम यह जांच करेगी कि आखिर बच्चे की मौत किस वजह से हुई।