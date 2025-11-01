मेडिकल स्टोर में सिरप पिलाने से बच्चे की मौत का मामला, पुलिस ने कब्र से निकलवाया शव

बच्चे की मौत का मामला (Photo Source- Patrika)
Mauganj News : मध्य प्रदेश के रीवा से अलग हुए मऊगंज जिले के शाहपुर थाने के खटकरी में मेडिकल स्टोर से सिरप पिलाने के बाद हुई 5 महीने के दुर्गेश यादव की मौत के मामले में एसडीएम के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया। बच्चे की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसे फोरेंसिक जांच के लिए श्यामशाह मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां पर विशेषज्ञों की टीम यह जांच करेगी कि आखिर बच्चे की मौत किस वजह से हुई।
हनुमान थाने के देवरा गांव निवासी श्वेता यादव अपने बच्चे की तबीयत खराब होने पर खटखरी में मेडिकल स्टोर लेकर गई थीं। वहां स्टोर संचालक ने बिना चिकित्सकीय परीक्षण के बच्चे को सिरप पिला दी थी, जिससे बच्चा मां की गोद में ही तड़प कर कुछ ही देर में काल के गाल में समा गया। उस दिन गांव से आए परिजन बिना शिकायत दर्ज कराए ही गांव लौट गए थे और बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था।
मामले की जांच के तहत गुरुवार को तहसीलदार और शाहपुर पुलिस देवरा गांव पहुंची और शव को बाहर निकाला। बच्चे के शव को पहले हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, फिर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को डॉक्टरों की टीम शव का पोस्टमार्टम करेगी।
मेडिकल स्टोर की जांच कर ड्रग इंस्पेक्टर ने उसे सील कर दिया है। स्टोर संचालक जितेन्द्र गुप्ता के खिलाफ खटखरी चौकी में मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। अब उसी सिलसिले में पुलिस सबूत के तौर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
मऊगंज एसपी दिलीप सोनी का कहना है कि, मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज है। उसी सिलसिले में एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। परिजन से सहमति लेने के बाद कब्र से शव को निकाला गया है। रीवा में मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ पोस्टमार्टम करेंगे। इसकी रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई तय करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग