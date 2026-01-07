इस जिले में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

School Holidays
School Holidays Declared Due to Cold: पूरे मध्यप्रदेश में बीते तीन दिनों से दिनों से कड़ाके ठंड पड़ रही है। रीवा जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा जिससे दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई। हाईवे पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलना पड़ा। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार सिंगल डिजिट (10 डिग्री से कम) में बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर रीवा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश से बच्चों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शीतलहर और तापमान में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि, इस अवधि में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और स्टाफ अपनी-अपनी संस्थाओं में उपस्थित रहेंगे और अन्य शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। यह भी कहा गया है कि पहले से तय महत्वपूर्ण गतिविधियां, परीक्षाएं और अन्य आवश्यक कार्य यथावत संचालित रहेंगे।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलेगी। गुरुवार को न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शुक्रवार को हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और पारा 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि, तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सुबह और रात के समय ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा।
