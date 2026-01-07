इस जिले में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

School Holidays Declared Due to Cold: पूरे मध्यप्रदेश में बीते तीन दिनों से दिनों से कड़ाके ठंड पड़ रही है। रीवा जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा जिससे दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई। हाईवे पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलना पड़ा। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार सिंगल डिजिट (10 डिग्री से कम) में बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।