7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रीवा

इस जिले में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

MP School Holidays: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 11 जिलों में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Astha Awasthi

Jan 07, 2026

School Holidays

School Holidays

School Holidays Declared Due to Cold: पूरे मध्यप्रदेश में बीते तीन दिनों से दिनों से कड़ाके ठंड पड़ रही है। रीवा जिले में सुबह से ही कोहरा छाया रहा जिससे दृश्यता (विजिबिलिटी) बेहद कम हो गई। हाईवे पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीमी रफ्तार में चलना पड़ा। पिछले तीन दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार सिंगल डिजिट (10 डिग्री से कम) में बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।

स्कूलों में छुट्टी घोषित

कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कलेक्टर रीवा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश से बच्चों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी।

स्टाफ उपस्थित रहेंगे

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शीतलहर और तापमान में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि, इस अवधि में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और स्टाफ अपनी-अपनी संस्थाओं में उपस्थित रहेंगे और अन्य शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। यह भी कहा गया है कि पहले से तय महत्वपूर्ण गतिविधियां, परीक्षाएं और अन्य आवश्यक कार्य यथावत संचालित रहेंगे।

ठंड से नहीं मिलेगी राहत

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलेगी। गुरुवार को न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शुक्रवार को हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और पारा 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि, तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद सुबह और रात के समय ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / इस जिले में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘भाजपा विधायक’ पर डीजल डालकर जलाने की कोशिश, 150 लोगों पर FIR

mauganj-news
रीवा

MP कांग्रेस में ‘फूट’! पूर्व MLA ने पार्टी नेताओं को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल

MP Congress Factionalism Former MLA Laxman Tiwari video viral abusing party leaders mauganj
रीवा

भाजपा विधायक को भीड़ ने खदेड़ा, लगे मुर्दाबाद के नारे, दो पक्षों में हुआ था विवाद

Mauganj News
रीवा

एमपी में सोनम जैसी निकली कंचन दाहिया, आंसूओं के पीछे छिपाती रही अपराध

rewa
रीवा

सुबह 4 बजे कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बनी मां, खुद आग जलाकर नवजात को दी गर्मी

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.