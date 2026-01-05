MP कांग्रेस में ‘फूट’! पूर्व MLA ने पार्टी नेताओं को कहे अपशब्द, वीडियो वायरल

मऊगंज में वर्ष 2008 में लक्ष्मण तिवारी भारतीय जनशक्ति पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद पार्टी के विलय से वह भाजपा में चले गए। वर्ष 2013 में फिर चुनाव मैदान में उतरे पर हार गए। इसके बाद पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बगावत की लेकिन बुरी तरह हारे। पिछले 2023 चुनाव में सिरमौर में समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे, जमानत जब्त हुई तो जल्द ही पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में ही एक भरे मंच से पार्टी नेताओं को अपशब्द कहते हुए सुने गए हैं।