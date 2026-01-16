16 जनवरी 2026,

भोपाल

एमडी ड्रग का ‘भारी जखीरा’ पकड़ाया, 16 गिरफ्तार

MD Drug Factory: रतलाम के चिकलाना गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अल सुबह 3-4 बजे दी दबिश

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 16, 2026

Ratlam MD Drug case

Ratlam MD Drug case (photo:patrika)

MD Drug Factory: रतलाम जिले के जावरा अनुभाग के ग्राम चिकलाना में पुलिस ने एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां भारी मात्रा में एमडी तैयार की जा रही थी। मौके से करीब 2 किलो केमिकल का घोल बरामद किया गया है। वहीं 10 किलो एमडी ड्रग्स भी मिली है। पुलिस ने 16 लोगों को को हिरासत में लिया है। वहीं कारतूस और बंदूक जैसे हथियार भी जब्त किए गए हैं।

अल सुबह 3-4 बजे पुलिस का बड़ा एक्शन

जानकारी मिल रही है कि ये पूरी कार्रवाई पुलिस ने शुक्रवार अल सुबह 3-4 बजे तब की जब गांव समेत शहर के सभी लोग गहरी नींद में थे। पुलिस ने यहां दिलावर पठान नामक शख्स के मकान पर ये कार्रवाई की है। दबिश के दौरान यहां भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाई जी रही थी।

भोपाल में बना अस्थायी कंट्रोल रूम, मोबाइल

बता दें कि इस कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया, उस समय एसपी अमित कुमार भोपाल में थे। उन्होंने वहीं अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया। जहां से वे टीम को निर्देश देते रहे। उन्होंने तस्करों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया।

इस दौरान रतलाम ग्रामीण के एडिशनल एसपी विवेक लाल के साथ जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय थे। रतलाम बल्कि जावरा और उसके आसपास के क्षेत्रों का भी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका था।

थोड़ी देर में पुलिस करेगी पूरा खुलासा

कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के साथ रतलाम के जावरा और कालूखेड़ा थाना क्षेत्र का पुलिस बल मौके पर मौजूद है। फिलहाल पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थोड़ी देर में पुलिस इस मामले का पूरा खुलासा करेगी।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

