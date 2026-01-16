एमडी ड्रग का ‘भारी जखीरा’ पकड़ाया, 16 गिरफ्तार

MD Drug Factory: रतलाम जिले के जावरा अनुभाग के ग्राम चिकलाना में पुलिस ने एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां भारी मात्रा में एमडी तैयार की जा रही थी। मौके से करीब 2 किलो केमिकल का घोल बरामद किया गया है। वहीं 10 किलो एमडी ड्रग्स भी मिली है। पुलिस ने 16 लोगों को को हिरासत में लिया है। वहीं कारतूस और बंदूक जैसे हथियार भी जब्त किए गए हैं।