पत्रिका मेडेक्स गौरवशाली सम्मान में सिंधिया का बड़ा संदेश, कुलिश जी की विचारधारा उनकी पीढ़ियों और संस्थान में आज भी जिंदा है

Jyotiraditya Scindia in Patrika Medex Prestigious Honors Achievers 2026: सिद्धांतों की नींव पर खड़ी पत्रकारिता और सेवा को समर्पित चिकित्सकीय समाज.. इन्हीं दो मूल स्तंभों का सम्मान पत्रिका मेडेक्स गौरवशाली सम्मान अचीवर्स अवॉर्ड- 2026 में देखने को मिला। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश जी की विचारधारा, उनके सिंद्धांतों को याद करते हुए कहा, 75 साल पहले जो बीज कुलिश जी ने बोया वो आज उनके पुत्र गुलाब कोठारी और पौत्र निहार कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी के नेतृत्व में वट वृक्ष बन गया है। सिंधिया ने कुलिश के सिद्धांतों की नींव और गुलाब कोठारी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे पत्रिका को नई दिशा और भविष्य दे रहे पौत्रों की जमकर तारीफ की। 75 साल बाद भी पत्रिका की अनशासनवादी सोच और मूल्यों की निरंतरता की सराहना की। मेडेक्स गौरवशाली सम्मान अचीवर्स अवॉर्ड- 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 'एक युवा भारत और क्षमतावान भारत तभी बन पाएगा, जब उसमें चिकित्सकों की बिरादरी का महत्वपूर्ण योगदान शामिल होगा। बड़ी इमारत बनती है तो उसकी नींव मजबूत होना चाहिए। नींव बनाने का काम, गड्ढा खोदकर नींव बनाने का काम मेरे यही जीवनदाता करते हैं।