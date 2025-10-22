Metro Project: शुरु होगा ‘ब्लू लाइन’ काम, काम पर लौटेंगे 8 हजार से ज्यादा कर्मचारी

Metro Rail Project: दिवाली के बाद अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समेत शहर के 12 से अधिक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की गति बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स में लगे 8000 से अधिक कर्मचारी त्यौहार मनाने शहर से रवाना हो गए थे। अब इनके लौटने के साथ ही काम की गति बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है।