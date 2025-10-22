Metro Project: शुरु होगा ‘ब्लू लाइन’ काम, काम पर लौटेंगे 8 हजार से ज्यादा कर्मचारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
Metro Rail Project: दिवाली के बाद अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट समेत शहर के 12 से अधिक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण की गति बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स में लगे 8000 से अधिक कर्मचारी त्यौहार मनाने शहर से रवाना हो गए थे। अब इनके लौटने के साथ ही काम की गति बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है।
अभी 25 अक्टूबर तक सीसीआरएस खुद यहां फायनल इंसपेक्शन करेंगे। इसके बाद 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच मंजूरी मिल जाएगी। नवंबर में मेट्रो का कमर्शियल रन करने के लिए ये बेहद जरूरी है। कर्मचारियों के घर लौटने से इसके फिनिशिंग काम रूक गए थे। ब्लू लाइन के काम भी रूके हुए थे।
-लालघाटी से सीहोर नाका एलीवेटेड कॉरीडोर
-बीडीए का मिसरोद फेज दो प्रोजेक्ट
-बर्रई, बगली पांच किमी रोड का बीडीए प्रोजेक्ट
-बावड़िया ब्रिज के पास रेलवे अंडरपास
-नोट: इसके साथ कई क्षेत्रों में सडक़ों के काम है।
