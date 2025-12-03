अपने आप बुक कर सकेंगे ‘मेट्रो ट्रेन’ का Ticket, जानें कैसे

(Photo Source - Patrika)
MP News: मेट्रो रेल कारपोरेशन कमर्शियल रन शुरू करने के साथ ही टिकट सिस्टम के तहत मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसी माह आखिर तक ये ऐप तय कर लांच किया जाएगा। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम संचालन के लिए भी नई कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। दिसंबर या नए साल की शुरुआत में इसे तय कर देंगे।
ऐसे में भोपाल के मेट्रो यात्री अपने मोबाइल से ही टिकट बुक कर यात्रा की सुविधा ले सकेंगे। इंदौर में मेट्रो शुरू है, लेकिन वहां टिकट सिस्टम मैन्युअली ही संचालित किया जा रहा है। ऐप को लाभ इंदौर को भी मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम में एंड-टू- एंड ओपन लूप एनसीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड आधारित सिस्टम की डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम मार्च 2024 में तुर्की की कंपनी 186.52 करोड़ रुपए में दिया गया था।
तुर्की की इस कंपनी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारणों के चलते अगस्त 2025 में ठेका रद्द कर दिया। सिस्टम के तहत भोपाल में काफी इंस्टालेशन हो चुका है, ऐसे में अब संचालन के लिए स्वदेशी कंपनी को तय हो रही है।
मेट्रो रेल के सुभाष स्टेशन से ए्स तक 6.22 किमी में कमर्शियल रन होना है। इसके लिए जरूरी निरीक्षण हो चुके हैं। सीएमआरएस का निरीक्षण भी हो गया। इसकी मंजूरी का इंतजार है।
भोपाल में कमर्शियल रन की स्थिति के लिए एमडी मेट्रो रेल कारपोरेशन चैतन्य कृष्णा ने नव नियुक्त 12 अफसरों को जिम्मेदारी दी है। सभी आठ स्टेशन के साथ ही ट्रैक से जुड़े काम को कमर्शियल रन के लिए तैयार कराएंगे। कमर्शियल रन कब होगा इसका निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा।
