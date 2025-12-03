अपने आप बुक कर सकेंगे ‘मेट्रो ट्रेन’ का Ticket, जानें कैसे

MP News: मेट्रो रेल कारपोरेशन कमर्शियल रन शुरू करने के साथ ही टिकट सिस्टम के तहत मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसी माह आखिर तक ये ऐप तय कर लांच किया जाएगा। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम संचालन के लिए भी नई कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। दिसंबर या नए साल की शुरुआत में इसे तय कर देंगे।