मेट्रोपॉलिटन रीजन पर बड़ा अपडेट: 3 महीने से बैठकें ठप, BDA से पूछताछ

MP News: भोपाल मेट्रोपॉलिट रीजन को लेकर काम पूरी तरह से ठप है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी भोपाल विकास प्राधिकरण है और बीते तीन माह से इस पर कोई बैठक नहीं हुई। अब तक कंसलटेंट की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। अगले 14 माह में प्लान कैसे तैयार होगा और कैसे क्रियान्वयन होगा ? शासन स्तर पर इसे लेकर मंथन शुरू हुआ है। बीडीए से मामले में पूछताछ की जा रही है।
ऐसी ही स्थिति रही तो बीडीए में या तो बड़ा बदलाव किया जाएगा या फिर अन्य एजेंसी के जिम्मे ये काम होगा। भोपाल की बजाय इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन का काम तेज चल रहा है। यहां प्लानिंग स्तर पर काम है और जल्द ही ये जाहिर की जाएगी। यानि यहां जमीनी काम भी पहले शुरू होगा।
भोपाल बीएमआर को लेकर पहले ही काफी पीछे था और अब बीडीए की लेटलतीफी से और भी पीछे हो गया है। मेट्रोपॉलिटन का काम देखें तो चार माह के बाद भी जिलों में जमीन की डिटेल लेने नोडल तय नहीं किए। भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक करके बीडीए सीइओ श्यामवीर सिंह को निर्देश दिए थे कि भोपाल समेत विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ में एक-एक प्रशासनिक अफसर को नोडल तय करें ताकि वहां से जुड़ी जानकारी तेज गति और आसानी से मिल जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया।
बीएमआर के काम को लेकर जल्द ही बैठक ली जाएगी। इसमें अब तक हुए कामों और स्थिति स्पष्ट करेंगे। आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी। - संजीवसिंह, संभागायुक्त
