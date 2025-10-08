Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन पर बड़ा अपडेट: 3 महीने से बैठकें ठप, BDA से पूछताछ

MP News: ऐसी ही स्थिति रही तो बीडीए में या तो बड़ा बदलाव किया जाएगा या फिर अन्य एजेंसी के जिम्मे ये काम होगा।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: भोपाल मेट्रोपॉलिट रीजन को लेकर काम पूरी तरह से ठप है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी भोपाल विकास प्राधिकरण है और बीते तीन माह से इस पर कोई बैठक नहीं हुई। अब तक कंसलटेंट की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। अगले 14 माह में प्लान कैसे तैयार होगा और कैसे क्रियान्वयन होगा ? शासन स्तर पर इसे लेकर मंथन शुरू हुआ है। बीडीए से मामले में पूछताछ की जा रही है।

ऐसी ही स्थिति रही तो बीडीए में या तो बड़ा बदलाव किया जाएगा या फिर अन्य एजेंसी के जिम्मे ये काम होगा। भोपाल की बजाय इंदौर में मेट्रोपॉलिटन रीजन का काम तेज चल रहा है। यहां प्लानिंग स्तर पर काम है और जल्द ही ये जाहिर की जाएगी। यानि यहां जमीनी काम भी पहले शुरू होगा।

लेटलतीफी से पीछे हो गया काम

भोपाल बीएमआर को लेकर पहले ही काफी पीछे था और अब बीडीए की लेटलतीफी से और भी पीछे हो गया है। मेट्रोपॉलिटन का काम देखें तो चार माह के बाद भी जिलों में जमीन की डिटेल लेने नोडल तय नहीं किए। भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक करके बीडीए सीइओ श्यामवीर सिंह को निर्देश दिए थे कि भोपाल समेत विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ में एक-एक प्रशासनिक अफसर को नोडल तय करें ताकि वहां से जुड़ी जानकारी तेज गति और आसानी से मिल जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया।

बीडीए से हुई पूछताछ

बीएमआर के काम को लेकर जल्द ही बैठक ली जाएगी। इसमें अब तक हुए कामों और स्थिति स्पष्ट करेंगे। आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी। - संजीवसिंह, संभागायुक्त

Metro Project: 'ब्लू लाइन' का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चेन्नई में छिपा है 21 मौतों का आरोपी, एमपी पुलिस पहुंची, आज गिरफ्तार हो सकता है कोल्ड्रिफ का मालिक

Cough Syrup Death Case big Update
भोपाल

बड़ा खुलासा: कोल्ड्रिफ में मिला जहरीला केमिकल, 12 सदस्यीय टीम करेगी जांच

Cough-Syrup-Death-Case
भोपाल

बढ़ेगा Tax का बोझ ! पीडब्ल्यूडी बैरिकेडिंग पर खर्च करेगा 1 करोड़ रुपए

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

पेंशनर्स को महंगाई पर मिलेगी 5% की राहत ! लेकिन कब ?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बच्चों की मौत पर क्या डिप्टी सीएम के घर चलेगा बुलडोजर… कांग्रेस का बयान

Cough Syrup Case
भोपाल
