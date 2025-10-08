मेट्रोपॉलिटन रीजन पर बड़ा अपडेट: 3 महीने से बैठकें ठप, BDA से पूछताछ

भोपाल बीएमआर को लेकर पहले ही काफी पीछे था और अब बीडीए की लेटलतीफी से और भी पीछे हो गया है। मेट्रोपॉलिटन का काम देखें तो चार माह के बाद भी जिलों में जमीन की डिटेल लेने नोडल तय नहीं किए। भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक करके बीडीए सीइओ श्यामवीर सिंह को निर्देश दिए थे कि भोपाल समेत विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ में एक-एक प्रशासनिक अफसर को नोडल तय करें ताकि वहां से जुड़ी जानकारी तेज गति और आसानी से मिल जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया।