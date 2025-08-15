Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

कार्यक्रम में सो गए एमपी के मंत्री, स्वतंत्रता दिवस समारोह में ले ली झपकी

Minister Pradyuman Singh Tomar - देशभर की तरह आज मध्यप्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 15, 2025

Minister Pradyuman Singh Tomar took a nap during Independence Day program in Shivpuri
Minister Pradyuman Singh Tomar took a nap during Independence Day program in Shivpuri- image x

Minister Pradyuman Singh Tomar - देशभर की तरह आज मध्यप्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में राजधानी भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। भोपाल के राजभवन में राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पचमढ़ी के राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर झंडावंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सो गए। वे बच्चोें की प्रस्तुति के दौरान झपकी लेते दिखे। खास बात यह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर इससे पहले भी मंच पर झपकी लेते दिख चुके हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में दो दर्जन जगहों पर कलेक्टर ने झंडावंदन किया। शेष जिला मुख्यालयों पर प्रदेश के मंत्रियों ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी में झंडावंदन किया। वे इसके बाद मंच पर ही झपकी लेने लगे।

ऊर्जा मंत्री ने मंच पर ही झपकी ली

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवपुरी के प्रभारी मंत्री भी हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने ध्वजारोहण किया। इसके बाद बच्चे देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करने लगे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर झपकी लेते रहे। उनके बाजू में बैठे कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी कार्यक्रम देखते रहे।

पहले भी मंच पर नींद लेते नजर आ चुके

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इससे पहले भी सार्व​जनिक कार्यक्रमों में नींद लेते नजर आ चुके हैं। मई 2022 में भी शिवपुरी में ही आयोजित एक कार्यक्रम में वे मंच पर ही सो गए थे। तब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर ही थे। बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच पर झपकी लेने का प्रद्युम्न सिंह तोमर का वीडियो तब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 04:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कार्यक्रम में सो गए एमपी के मंत्री, स्वतंत्रता दिवस समारोह में ले ली झपकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.