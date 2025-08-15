कार्यक्रम में सो गए एमपी के मंत्री, स्वतंत्रता दिवस समारोह में ले ली झपकी

Minister Pradyuman Singh Tomar - देशभर की तरह आज मध्यप्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में राजधानी भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। भोपाल के राजभवन में राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पचमढ़ी के राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर झंडावंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सो गए। वे बच्चोें की प्रस्तुति के दौरान झपकी लेते दिखे। खास बात यह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर इससे पहले भी मंच पर झपकी लेते दिख चुके हैं।