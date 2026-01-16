एमपी की इस विधानसभा में बनीं 250 सड़कें, विधायक-मंत्री ने बदल दी तस्वीर

Minister Jagdish Devda- समग्र विकास के लिए सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि मध्यप्रदेश में इसपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सड़कों से न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाया जा सकता है बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी इससे जुड़ीं हैं। खेती-किसानी, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को भी अच्छी सड़कों से नई गति मिलती है। विकास में सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की एक विधानसभा में ऐसा नेटवर्क स्थापित किया गया कि पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। यहां करीब 250 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, नई चिकनी सपाट रोड बनाने यह क्रम बदस्तूर जारी है।