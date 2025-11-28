एमपी के विधायकों, मॉडल-साध्वी की करतूत, रेप पीड़िता की उजागर कर दी पहचान

Gauharganj- एमपी के रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के दुष्कर्मी सलमान को आखिरकार गिरफ़्तार कर लिया गया है। घिनौनी वारदात के 6 दिन बाद पुलिस ने उसे राजधानी भोपाल से पकड़ा। इस दौरान चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे सलमान का एनकाउंटर भी किया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी। इधर प्रदेशभर के राजनेताओं व अन्य हस्तियों का रेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकातों का क्रम भी जारी है।हालांकि हमदर्दी जताने के फेर बड़ी गफलत भी कर रहे हैं। प्रदेश के दो विधायकों और एक मॉडल-साध्वी ने रेप पीड़िता और उसके परिजनों की पहचान उजागर कर दी है। इस करतूत पर उनकी खूब आलोचना भी हो रही है।