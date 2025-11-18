एमपी में फिर बढ़ा सोयाबीन का रेट, राज्य सरकार ने दी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

Soyabean- एमपी में मंडियों में सोयाबीन का भाव बढ़ रहा है। इसका सीधा असर भावान्तर योजना 2025 पर पड़ा है। योजना में सोयाबीन के मॉडल रेट में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 18 नवंबर को 4255 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही किसानों को भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। भावांतर योजना में राज्य सरकार ने किसानों को हर हाल में सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी है। एमएसपी से ऑक्शन भाव / मॉडल भाव के अंतर की राशि सरकार दे रही है और किसानों के नुक़सान की भरपाई कर रही है।