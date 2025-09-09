Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिलेगी मंजूरी

Cabinet Meeting: मंगलवार को भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार नगरीय निकायों की चुनाव व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए उनके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए सरकार नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी। नगरीय विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा था।
मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश का प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने और अध्यादेश लागू होने के बाद वर्ष 2027 में नगर निगम महापौर की तरह नपा और नप अध्यक्षों को भी सीधे जनता चुनेगी। इससे अविश्वास प्रस्ताव का डर नहीं रहेगा। हालांकि अध्यादेश में राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी होगा। इसके तहत जनता चुने हुए अध्यक्ष को पद से हटा सकती है। वहीं कई अन्य जनहित मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
सीएम डॉ मोहन यादव(CM Mohan Yadav) आज दिनभर मंत्रालय में व्यस्त रहेंगे। सुबह 10.45 बजे सीएम हाउस से मंत्रालय आगमन होगा। सुबह 11.00 केबिनेट बैठक, दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण, दोपहर 01.20 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक, दोपहर 02.30 मुलाकातों के लिए आरक्षित है और शाम 4 बजे परिवहान विभाग की समीक्षा करेंगे।