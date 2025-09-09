Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिलेगी मंजूरी

Cabinet Meeting: मंगलवार को भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार नगरीय निकायों की चुनाव व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए उनके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए सरकार नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी। नगरीय विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा था।