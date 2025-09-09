Patrika LogoSwitch to English

सिंगरौली रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला से रेप, FIR दर्ज

MP News: सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला को जीआरपी ने 300 किमी दूर कटनी लाकर एफआइआर दर्ज की है।

कटनी

Avantika Pandey

Sep 09, 2025

Woman raped in Singrauli railway station toilet
Woman raped in Singrauli railway station toilet (फोटो सोर्स : Indian rail info)

MP News:सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला को जीआरपी ने 300 किमी दूर कटनी लाकर एफआइआर दर्ज की और आरोपी वाहन स्टैंड के ठेकाकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, रविवार रात 25 वर्षीय महिला पति के साथ जबलपुर-इंटरसिटी से सिंगरौली पहुंची। यहां से उन्हें चौपन जाना था। करीब 12.30 बजे पति चाय लेने स्टेशन के बाहर गया और महिला सिंगरौली-बरगवां छोर स्थित शौचालय गई, तभी वाहन स्टैंड के कर्मचारी देवालाल साकेत (25) ने वारदात को अंजाम दिया। सिंगरौली स्टेशन चौकी में शिकायत की गई।

जबलपुर से महिला एसआइ को बुलाया

सिंगरौली स्टेशन चौकी में ऑनलाइन एफआईआर, सीसीटीएनएस व महिला एसआइ पदस्थ न होने से पीड़िता की करीब 300 किमी दूर कटनी जीआरपी थाने लाकर एफआइआर वर्ज की गई। कटनी जीआरपी में महिला एसआइ न होने से जबलपुर से एसआइ संजीवनी राजपूत को कटनी बुलाया गया। संजीवनी ने महिला के बयान लेते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 64, 351 (2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। बता दें, सिंगरौली स्टेशन कटनी जीआरपी थाना क्षेत्र में आता है इसलिए यहां कार्रवाई हुई।

अंतिम संस्कार के समय कपड़ा हटा तो चीख पड़ें माता-पिता, बड़े-बड़े डॉक्टरों ने बोला बड़ा झूठ
इंदौर
Indore MYH Hospital rat case

शौचालय में वारदात

स्टेशन(Singrauli railway station) के शौचालय में वारदात हुई है। महिला को कटनी लाकर एफआइआर कराई गई।- एलपी कश्यप, थाना प्रभारी जीआरपी कटनी

Transfer Breaking : बड़ा फेरबदल… 20 डीआइजी, आधी रात को 17 SP सहित 50 आइपीएस के तबादले
भोपाल
Transfer Breaking

09 Sept 2025 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / सिंगरौली रेलवे स्टेशन के शौचालय में महिला से रेप, FIR दर्ज

