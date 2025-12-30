खेल रहे बच्चे पर झपटा और दबोचकर जंगल ले गया तेंदुआ, दहशत से खड़े रह गए लोग

Child dies in leopard attack in Vijayraghavgarh in Katni- फाइल फोटो-पत्रिका
Katni- मध्यप्रदेश में घटते जंगलों के कारण बाघ, तेंदुआ जैसे हिंसक जानवर, गांवों-शहरों में घुस रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना कटनी में हुई जिसमें 10 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यहां गांव में खेल रहे बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। उसने बच्चे पर झपटा मारा और दबोचकर जंगल ले गया। बाद में बच्चे का शव मिला। तेंदुए के हमले और बच्चे की मौत की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत के साथ रोष भी पनप रहा है। इस बीच वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है।
विजयराघवगढ़ तहसील के गांव घुनौर में मंगलवार सुबह यह घटना घटी। यहां एक तेंदुआ 10 वर्षीय बालक को उठाकर ले गया। इससे सनसनी फैल गई। गांव में तेंदुए की दहशत पसर गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चा गांव के पास ही खेल रहा था, तभी झाड़ियों की ओर से अचानक तेंदुआ निकलकर आया और बच्चे को दबोचते हुए जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए को देख लोग डर गए पर कुछ ग्रामीणों ने शोर भी मचाया। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए।
ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग एवं पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेंदुए की तलाश के लिए पगमार्क, ड्रोन एवं अन्य संसाधनों की मदद ली। कुछ देर बाद बच्चा मिल गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे के वस्त्र खून से लथपथ मिले।
घटना के बाद गांव में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही थी, इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है।
इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को समूह में रहने, बच्चों को अकेले बाहर न भेजने और रात के समय घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं वन विभाग द्वारा तेंदुए की तलाश लगातार जारी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की गई है।
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
