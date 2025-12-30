खेल रहे बच्चे पर झपटा और दबोचकर जंगल ले गया तेंदुआ, दहशत से खड़े रह गए लोग

Katni- मध्यप्रदेश में घटते जंगलों के कारण बाघ, तेंदुआ जैसे हिंसक जानवर, गांवों-शहरों में घुस रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना कटनी में हुई जिसमें 10 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। यहां गांव में खेल रहे बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया था। उसने बच्चे पर झपटा मारा और दबोचकर जंगल ले गया। बाद में बच्चे का शव मिला। तेंदुए के हमले और बच्चे की मौत की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों में दहशत के साथ रोष भी पनप रहा है। इस बीच वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है।